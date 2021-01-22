Коронавирус на Ямале. Последние новости на 23 января 2021 года: начали прививать волонтеров

Фото: правительство ЯНАО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 97 человек, с начала периода - 34 944.

Из общего числа болеющих 488 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 33 из них - в тяжелом состоянии, 3 - в крайне тяжелом, 11 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 369 человек.

Также в регионе продолжается вакцинация. К списку разрешенных категорий граждан добавились волонтеры. Первыми защитить себя решили ноябрьские активисты акции #МыВместе. Это люди, которые помогают в доставке лекарств от ОРВИ и COVID-19, а также развозят продукты, находящимся на самоизоляции.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесли жизни 51-летней женщины и 59-летнего мужчины из Нового Уренгоя. Также напоминаем, что с понедельника по среду скончались три человека. В четверг летальных исходов не зафиксировано.

Кроме того, за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 311 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 92 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 18; Муравленко - 17 и Ноябрьске - 15.

Далее идут: Салехард - 14; Пуровский район - 7 и Шурышкарский район - 6.

Замыкают список: Губкинский - 5; Надымский, Ямальский и Приуральский районы - 3; Тазовский район - 1.

Всего в регионе было проведено 4 489 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 227 человек, за весь период - 29 821.

В России на сегодняшний день зарегистрирована 21 513 человек с COVID-19, из них 2 539 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 677 352. Выздоровевших - 27 318, за весь период - 3 081 536. Умерших - 580, с начала периода - 68 412.

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