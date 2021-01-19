Коронавирус на Ямале. Последние новости на 20 января 2021 года: в Ноябрьске открылась предварительная запись на вакцинацию

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 115 человек, с начала периода - 34 630.

Из общего числа болеющих 564 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 38 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 12 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 365 человек.

Напоминаем, что для уменьшения заболевших в округе началась подготовка к массовой вакцинации. В частности, в Ноябрьске открылась уже открылась предварительная запись. Сейчас администрацией города проводятся мероприятия по подготовке: сформированы прививочные бригады и определены пункты проведения вакцинации.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 61-летнего мужчины из Нового Уренгоя. В понедельник, 18 января, также скончался один человек.

Кроме того, за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 280 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 104 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 20, Пуровском районе - 19 и Муравленко - 17.

Далее идут: Лабытнанги - 15, Губкинский - 12 и Надымский район - 9.

Замыкают список: Тазовский район - 8, Красноселькупский район - 2, Ямальский район и Салехард - 1.

Всего в регионе было проведено 3 032 теста в 23 лабораториях.

Излечился от коронавируса 231 человек, за весь период - 29 121.

В России на сегодняшний день зарегистрирована 21 734 человека с COVID-19, из них 2 440 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 612 800. Выздоровевших - 23 262, за весь период - 3 002 026. Умерших - 586, с начала периода - 66 623.