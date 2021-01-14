Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 112 человек, с начала периода - 34 068.Из общего числа болеющих 548 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 46 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 15 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 361 человека.Чтобы уменьшит число заболевших, региональный департаментом здравоохранения принял решение увеличить перечень вакцинируемых граждан.Теперь прививку могут сделать лица с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, а также лица старше 60 лет. Эти люди больше остальных подвержены тяжелому течению заболевания и имеют повышенный риск развития осложнений.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 72-летней женщины из Нового Уренгоя. Во вторник и среду, 12 и 13 января, зафиксирована одна смерть от COVID-19. В понедельник, 11 января, скончались трое.Кроме того, за сутки выявлено 17 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 237 человек.В населенных пунктах Ямала произошло 95 заражений COVID-19.Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 16; Салехарде - 13; Ноябрьске и Надымском районе - 12.Далее идут: Пуровский район - 10; Лабытнанги - 8; Губкинский, Тазовский и Приуральский районы - 6.Замыкают список: Муравленко - 4; Шурышкарский и Красноселькупский районы - 1.Всего в регионе было проведено 5 387 тестов в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 225 человек, за весь период - 27 977.В России на сегодняшний день зарегистрировано 24 763 человека с COVID-19, из них 3 426 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 495 816. Выздоровевших - 27 956, за весь период - 2 882 044. Умерших - 570, с начала периода - 63 940.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Пуровском районе 153 человека привились от коронавируса. Все они чувствуют себя хорошо (подробнее)