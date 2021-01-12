Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 121 человека, с начала периода - 33 841.Из общего числа болеющих 587 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 46 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 11 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 359 человек.В связи с тем, что количество заболевших в регионе держится на одном уровне, губернатор Дмитрий Артюхов внес послабления в режим повышенной готовности. Теперь ямальцы могут посещать богослужения и другие религиозные обряды и церемонии. Однако мероприятия будут проводиться со строгим учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 58-летней женщины из Ноябрьска. В понедельник, 11 января, от COVID-19 скончались трое.Кроме того, за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 215 человек.В населенных пунктах Ямала произошло 112 заражений COVID-19.Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 17, Надымском районе - 16 и Салехарде - 14.Далее идут: Пуровский район - 13, Ноябрьск - 12 и Лабытнанги - 11.Замыкают список: Губкинский - 10, Шурышкарский район - 7, Муравленко - 6, Ямальский район - 5, Тазовский район - 1.Всего в регионе было проведено 4 095 тестов в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 225 человек, за весь период - 27 521.В России на сегодняшний день зарегистрирован 22 934 человека с COVID-19, из них 2 827 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 448 203. Выздоровевших - 24 755, за весь период - 2 825 430. Умерших - 531, с начала периода - 62 804.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Ямал поступило еще 1 300 доз вакцины от коронавируса. В ближайшее время ее распределят по медучреждениям (подробнее)