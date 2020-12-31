Коллектив Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ) АО «Транснефть – Сибирь» отмечает 40-летний юбилей с момента образования.Подразделение было создано в 1980 году с целью оперативного устранения нештатных ситуаций и их последствий на магистральных нефтепроводах (МН). В настоящее время задачи, стоящие перед коллективом управления, расширились, в том числе основным направлением деятельности является проведение работ по повышению надежности линейной части МН, а также ликвидация последствий ЧС.На момент создания в филиале было сформировано пять участков: подводно-технических работ, взрывных работ, линейного инженерно-технического обслуживания, ликвидации аварий, контроля качества сварочных работ. Сейчас в СУПЛАВ действует 10 участков. Численность управления составляет 180 человек.За последние три года существенно обновилась материально-техническая база СУПЛАВ, в том числе оборудование для проведения ремонтов, обследований МН, ликвидации и локализации разливов.Парк спецтехники управления насчитывает 140 единиц, включая гидроманипуляторы грузоподъемностью до 27 тонн и экскаваторы на базе плавающего вездехода, грузопассажирские гусеничные транспортёры-тягачи. В целях обеспечения безопасности водолазных работ на базе управления имеется контейнерный водолазный комплекс. Для проведения планово-предупредительных ремонтов и оперативного реагирования на нештатные ситуации на линейной части в условиях заболоченной и сильно обводненной местности на базе СУПЛАВ сформирован аварийно-восстановительный поезд, состоящий из 14 железнодорожных платформ.Техническая оснащенность и профессиональный уровень персонала СУПЛАВ позволяют выполнять работы по ремонту линейной части МН и устранению последствий ЧС на объектах ТЭК в любых природно-климатических условиях. На базе управления создано профессиональное аварийно-спасательное формирование, в состав которого входят 27 спасателей, аттестованных Минэнерго РФ. Часть из них в июне 2020 года принимали участие в ликвидации последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в г. Норильске. По результатам работ бригада АО «Транснефть – Сибирь» продемонстрировала высокие профессиональные навыки, слаженную командную работу, отточенные до совершенства на учебно-тренировочных занятиях.