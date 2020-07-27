Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 июля 2020: в Новом Уренгое резко снизилось число новых случаев COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 28 июля 2020 года. За минувшие сутки выявили 123 новых случая заболевания COVID-19. В результате всего за период пандемии число инфицированных достигло 10 537.

Как сообщает оперштаб ЯНАО, среди вахтовых рабочих из других регионов зарегистрировано 16 новых заболевших и еще 107 в населенных пунктах ЯНАО. Новый Уренгой, где еще недавно регистрировалось больше всего больных, теперь на третьем месте по числу новых случаев коронавиурса. На первом - Тарко-Сале, на втором - Ноябрьск.

Из общего числа болеющих 666 пациентов с COVID-19 – госпитализировано. 23 пациента – в тяжелом состоянии , 1 – в крайне тяжелом, 11 пациентов – на ИВЛ. За сутки выздоровели 114 человек. 1 741 тест провели в 15 лабораториях (за весь период – 355 381).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На строительных площадках ЯНАО в Салехарде и Новом Уренгое, где начали возводить инфекционные госпиталя на 100 и 200 мест, в июле подключили облачную охрану. Камеры видеонаблюдения полностью охватывают участки, на которых ведутся работы, обеспечивая для наблюдателей практически стопроцентный обзор.

Фото: оперштаб ЯНАО

В Ноябрьске тест на COVID-19 можно сдать в шести медучреждениях. Запись на тестирование производится заблаговременно. На улицах города установят системы для дезинфекции рук. Известно, что они появятся на многофункциональных площадках, в Ноябрьск-парке, возле площади Памяти и городских фонтанов. Сейчас закупают пятнадцать стоек с локтевым диспансером.

В Новом Уренгое прошли рейды по проверке обсерваторов. Специалисты оценили противопожарное состояние помещений временной изоляции