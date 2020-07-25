Коронавирус на Ямале, последние новости на 25 июля: 130 новых случаев выявили медики

По состоянию на 25 июля в ЯНАО зафиксировано 130 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период заболело 10 289 человек. В течение суток 237 человек выздоровели, всего выписано 5 911 жителей.

Из общего числа болеющих госпитализирован 691 пациент с COVID-19, в том числе 17 пациентов – в тяжелом состоянии, 8 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки умерло два пациента. Общее число умерших от коронавируса в округе достигло 72. В 15 лабораториях за 24 часа специалисты провели 4 492 теста, за весь период проведено 350 296 тестов на коронавирус.

За сутки выявлено 21 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2 680). 109 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 7 609), сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

– В округе наметилась позитивная тенденция увеличения числа выздоровевших и снижения заболевших. На сегодня после лечения от коронавируса поправилось ещесвыше двух сотен человек. Это почти в два раза больше, чем вновь выявленных больных за сутки. Одни из главных причин снижения заболеваемости - ужесточение контроля за соблюдением масочного режима в муниципалитетах и отпускной период, – отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Он сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Новом Уренгое вышла на плато. Там заметно снизился и стабилизировался суточный показатель заболеваемости. Между тем, за прошедшие сутки в больнице Нового Уренгоя скончалось двое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

– Обоим пациентам было за 60 лет, болезнь протекала тяжело и осложнилась сопутствующими заболеваниями. Медики боролись за жизнь пациентов до последнего, однако ни лекарственная, ни интенсивная терапия не принесли желаемого результата, – сообщил Сергей Новиков.