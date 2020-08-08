Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 августа 2020: выздоровевших за сутки в три раза больше, чем за болевших

Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 августа 2020 Фото: yanao.ru

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 8 августа 2020 года. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 91 человека. В результате число заболевших на Ямале составило 11 712 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

19 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов и 72 - в населенных пунктах ЯНАО. 361 пациент из общего числа болеющих госпитализирован.12 человек – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, 7 пациентов – на ИВЛ. За прошедшие сутки выздоровели 329 человек (за весь период – 10 138).

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

В Ноябрьск поступило более 90 000 штук масок, которые бесплатно раздадут нуждающимся. Их получат малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане с низким уровнем дохода.

Напомним, решение о раздаче масок было принято губернаторов Дмитрием Артюховым. Более трех миллионов масок в ближайшее время будут направлены в 13 муниципальных образований для их дальнейшего распределения среди населения.