2020-07-20T17:02:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 июля 2020: Ноябрьск обогнал Новый Уренгой по количеству зараженных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 21 июля 2020 года
Анна Полякова
Поделиться:
Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 июля 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 21 июля 2020 Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 21 июля 2020 года. За минувшие сутки число заболевших новой инфекцией увеличилось на 155. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 9 478 случаев COVID-19.

Как сообщает оперштаб ЯНАО, за сутки выявлено 22 новых случая COVID-19 среди вахтовых рабочих из других регионов и 133 среди постоянного населения в городах и поселках. По данным статитсики Ноябрьск обогнал Новый Уренгой по количеству зараженных, оказавшись в списке на первом месте. Здесь зарегистрировано 49 новых случаев вируса. Однако Новый Уренгой, где ситуация остается напряженной, отстал не существенно - здесь 48 заболевших. В Губкинском – 9, Салехарде – 7, Тарко-Сале – 6, Лабытнанги – 5, Надыме– 3, в п. Харп – 2 и по одному случаю в поселках Уренгой, Ханымей, Красноселькуп и селе Яр-Сале.

Фото: оперштаб ЯНАО

Госпитализированы с COVID-19 978 пациентов.19 человек находятся в тяжелом состоянии, а 1 - в крайне тяжелом. К тому же, 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки выздоровело 22 пациента, перенесших болезнь. В результате всего с начала пандемии от коронавируса излечились 4376 человек. В 14 лабораториях за сутки провели 2 494 теста (за весь период – 326 696).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Напомним, режим самоизоляции на Ямале продлён до 15 августа включительно. Основное изменение коснулось организованного выезда детских групп на отдых. С 30 июля можно следовать к местам сбора детей и формирования групп, выезжающих за счёт окружного бюджета в лагеря, санатории, на базы отдыха, расположенные на территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мошенница пригрозила штрафом жительнице Ямала и выманила деньги
В Салехарде стартовал спортивный марафон
На Ямале проходит эксперимент по микрочипированию оленей
В Салехарде планируют открыть клуб любителей истории
В Салехарде завершили благоустройство пляжа на Полябте
Дефекты на участке автодороги ж/д станции Ныда - Пангоды устранит подрядчик
К 1 сентября многодетные семьи Ямала получат выплату на школьников
Сотрудника музейного комплекса в ЯНАО заставили уволиться
Главу Гыды наказали за нарушения в сфере госзакупок
В Новом Уренгое задержали наркомана с «синтетикой»
В Надыме ищут пропавшую два дня назад женщину со шрамом под бровью
На Ямале выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Колл-центр по коронавирусу в Новом Уренгое перешёл на многоканальный номер
В Лабытнанги пожизненно осужденный напал на судью во время заседания