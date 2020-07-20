Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 июля 2020: Ноябрьск обогнал Новый Уренгой по количеству зараженных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 21 июля 2020 года. За минувшие сутки число заболевших новой инфекцией увеличилось на 155. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 9 478 случаев COVID-19.

Как сообщает оперштаб ЯНАО, за сутки выявлено 22 новых случая COVID-19 среди вахтовых рабочих из других регионов и 133 среди постоянного населения в городах и поселках. По данным статитсики Ноябрьск обогнал Новый Уренгой по количеству зараженных, оказавшись в списке на первом месте. Здесь зарегистрировано 49 новых случаев вируса. Однако Новый Уренгой, где ситуация остается напряженной, отстал не существенно - здесь 48 заболевших. В Губкинском – 9, Салехарде – 7, Тарко-Сале – 6, Лабытнанги – 5, Надыме– 3, в п. Харп – 2 и по одному случаю в поселках Уренгой, Ханымей, Красноселькуп и селе Яр-Сале.

Фото: оперштаб ЯНАО

Госпитализированы с COVID-19 978 пациентов.19 человек находятся в тяжелом состоянии, а 1 - в крайне тяжелом. К тому же, 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки выздоровело 22 пациента, перенесших болезнь. В результате всего с начала пандемии от коронавируса излечились 4376 человек. В 14 лабораториях за сутки провели 2 494 теста (за весь период – 326 696).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Напомним, режим самоизоляции на Ямале продлён до 15 августа включительно. Основное изменение коснулось организованного выезда детских групп на отдых. С 30 июля можно следовать к местам сбора детей и формирования групп, выезжающих за счёт окружного бюджета в лагеря, санатории, на базы отдыха, расположенные на территории Российской Федерации.