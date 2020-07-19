Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 июля 2020: в округе снижается заболеваемость

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 19 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 176 и составило 9 323 человек.

Оперштаб региона сообщил, что в округе выздоровело 57 человек, с начала пандемии выписку о выздоровлении от коронавируса получили 4 154 пациентов.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Сегодня новых летальных случаев не было, с начала периода медики региона зафиксировали 60 смертей.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За последние сутки в России выявлено 6 109 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 514 случаев (24,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 342 человека.