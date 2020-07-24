Коронавирус на Ямале, последние новости на 25 июля 2020: показатель выздоровевших самый высокий за весь период

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 25 июля 2020 года. За сутки болезнь подтвердилась еще у 158 человек. Всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 10 159 случаев COVID-19.

Фото: стопкоронавирус.рф

На Ямале самый высокий показатель выздоровевших за весь период, сообщает оперштаб ЯНАО. Согласно сводке, за сутки выздоровело 469 ямальцев. Эти цифры почти втрое превышают данные по заболевшим. Всего за время пандемии излечились 5 674 человека.

Фото: оперштаб ЯНАО

За минувшие сутки выявлено 28 новых случаев коронавируса среди вахтовых рабочих из других регионов и 130 у постоянно проживающих на Ямале. Больше всего больных среди жителей в Нового Уренгоя – 60 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализированы с подтвержденным диагнозом - 725 пациентов. Из них 17 пациентов – в тяжелом состоянии, 1– в крайне тяжелом , 8 пациентов – на ИВЛ. В 15 лабораториях за сутки провели 4 556 тестов (за весь период – 345 804).