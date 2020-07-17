Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 июля 2020: количество госпитализированных снижается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 18 июля 2020 года. За минувшие сутки выявлено 206 заболевших. В результате число инфицированных на Ямале с начала пандемии достигло 8 965 человек.

Фото: оперштаб ЯНАО

Как сообщает оперативный штаб по коронавирусу, к этому времени с COVID-19 госпитализированы 992 пациента, 21 из них – в тяжелом состоянии, 2– в крайне тяжелом, 11 пациентов – на ИВЛ. В минувшие сутки вылечились 273 пациентов. За время пандемии выздоровело 3 978 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На Ямале снижается количество госпитализированных из-за коронавируса. В Салехарде впервые количество выписанных превысило число пациентов, находящихся на лечении, то же самое можно сказать про Лабытнанги, Надым и Приуральский район.

Одновременно растет количество детей, заболевших коронавирусом. Родителей просят ответственно отнестись к безопасности. Напомним, режим самоизоляции на Ямале продлён до 20 июля.

До конца недели колл-центр Новоуренгойской больницы должен перейти на федеральный бесплатный номер – 8-800-350-22-24. В центре работают по 17 операторов в смене. Не все из них – медработники.

Период информирования граждан о результатах проведенного теста на коронавирус сокращен до одних суток, благодаря автоматизированной системе.

Глава Губкинского, переболевший коронавирусом, вернулся к работе. Он признался, что настраивала на выздоровление поддержка земляков