Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 июля 2020: число заболевших увеличилось на 206

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 17 июля 2020 года. За сутки выявлено еще 206 заболевших. В результате число инфицированных на Ямале с начала пандемии достигло 8 965 человек. За это время выздоровело 3 978 человек. В минувшие сутки вылечились 273 пациентов.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего в России за сутки было зарегистрировано 6 406 новых случаев заражения коронавирусом, за все время — около 759,2 тыс. человек. Из них более 539,3 тыс. пациентов выздоровели, еще более 12,1 тыс. больных скончались.