На Ямале сдают первые отремонтированные участки дорог

В 2020 году, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, к намеченным дорожным работам на Ямале большинство подрядчиков приступили раньше запланированных сроков. Сейчас в муниципалитетах уже началась приёмка первых отремонтированных участков автомобильных дорог. В этом году дорожникам предстоит привести в порядок 70 километров муниципальных трасс.

- Муниципальные власти постарались максимально учесть пожелания жителей. Такую задачу поставил глава региона, значительно увеличив бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - рассказал замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Федосов.

В Салехарде этим летом в городе отремонтируют более 7 км дорог. Босрочно завершен ремонт на улицах Манчинского – Совхозная – Сенькина. Как отметил глава города Алексей Титовский, были опасения, что в этот сложный период пандемии будут определенные задержки по срокам, но подрядчик приложил максимум усилий и сдал объект быстро, в надлежащем качестве. В ближайшее время планируется сдать улицы З. Космодемьянской и Гаврюшина. Работа на остальных еще ведутся.

В Лабытнанги ремонтируют 21 участок дорог и внутриквартальных проездов общей протяженностью более 6,8 км. Завершаются работы на трех переулках - Таёжном, Молодёжном и Солнечном. В этом году будет поставлена точка в реконструкции 3 км улицы Обской и улицы Советская со сквером «Привокзальный», а также дорог вокруг него.

В Новом Уренгое на 90% готовы к сдаче сразу несколько участков дорог по улицам Мира, Дружбы народов и Приполярная. Осталось нанести разметку. В этом году приведут в порядок около 13 км автодорог. В районе Коротчаево уже завершена реконструкция проспекта Мира протяженностью 1,7 км.

В Ноябрьске завершились масштабная реконструкция перекрёстка улиц Цоя и Изыскателей. Почти завершились работы на улицах Киевская и Лиственная. Следующий этап - ремонт порядка 1200 метров дороги от старого поста ДПС до развилки дороги, ведущей в микрорайон Железнодорожников, а также ремонт участка дорожного полотна рядом с заправкой в микрорайоне Вынгапуровский. Общая протяженность ремонтируемых дорог в городе - 4,7 км.

В Губкинском протяженность дорог, которые приведут в нормативное состояние - 7,8 км. Закончился ремонт на проспекте Губкина. Далее по плану – улица Строителей протяженностью 1,3 км. Там тротуар сделают из брусчатки. В городе запланирован небывалый объём по ремонту внутриквартальных проездов – 6,2 км, а также реконструкция проезда в шестом микрорайоне и проезда к дачному массиву.

В райцентре Тазовский в нормативное состояние приведут 29 км дорожного полотна. Сейчас дорожники завершают ремонт 25 участков автомобильных дорог. Все работы планируется завершить к концу ноября.

В посёлке Ханымей с опережением сроков отремонтировали внутриквартальный проезд № 4 по улице Нефтяников. На втором проезде по улице приступили к заливке швов между плитами. Все работы обещают завершить до конца июля.

Напомним, по поручению губернатора, на Ямале приступили к ремонту, строительству и реконструкции 400 км автомобильных дорог регионального и местного значения, сообщает правительство ЯНАО.