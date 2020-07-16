Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 июля 2020: в Новом Уренгое вновь выявили нарушения в обсерваторе для вахтовиков

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 17 июля 2020 года. 187 новых случаев заболевания выявили за прошедшие сутки на Ямале. За весь период COVID-19 заразились 8 759 человек.

Руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова сообщила о двух жертвах коронавирусной инфекции. Болезнь у них протекала тяжело, пациенты находились на ИВЛ. Оба – 49-летний мужчина и 54-летняя женщина – скончались в салехардской окружной больнице.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Однако появилась тенденция улучшения эпидситуации в регионе: увеличивается число выздоравливающих людей. За минувшие сутки из госпиталей выписали 170 пациентов, число вылечившихся от инфекции увеличилось до 3705 человек.

На лечении остаются 996 пациентов с COVID-19, 21 из них – в тяжелом состоянии, трое – в крайне тяжелом. 14 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Лаборатории округа провели за сутки 5 113 тестов, за весь период пандемии на Ямале проверили 310 097 человек. Тесты выявили 150 бессимптомных носителей COVID-19.

У 37 вахтовых рабочих из других регионов подтвердился коронавирус (за весь период – 2 394). Чтобы снизить распространение инфекции, оперштаб организовал проверку обсерваторов для приезжих работников. В Новом Уренгое снова выявили нарушения в одном из мест проживания вахтовиков.

Фото: департамент здравоохранения Ямала

150 новых случаев COVID-19 выявлено в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 6 365).

Фото: оперштаб ЯНАО

Добавим, департамент молодежной политики и туризма ЯНАО нашел способ отправить воспитанников ямальского детского дома "Северное сияние" на летний отдых в лагеря. А ноябрьская частная клиника согласилась помочь коллегам из ЦГБ - врачи бесплатно принимают пожилых людей. Кроме того, в Ноябрьске призвали сдавать кровь для пациентов - из-за ограничительных мер стало меньше доноров.