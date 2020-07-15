Что происходит с коронавирусом на Ямале: число выздоравливающих пациентов увеличивается

Показатели заболеваемости коронавирусом на Ямале фиксировались волнообразно. В середине мая число новых заразившихся в течение суток могло перевалить за сотню, а в начале июня в один из дней сократилось сразу до 13. Но в основном в этот период статистика держалась на среднем уровне 30-50 заболевших в сутки.

Но с середины июня наметился неуклонный рост, который происходил за счет очагов среди вахтовых рабочих, а также приезжавших в округ из других регионов. В 20-х числа июня суточный прирост уже стабильно держался на уровне 140-150 новых пациентов. А к началу июля достиг и двухсот. Рекордную на сегодняшний день суточную заболеваемость в округе зафиксировали накануне, 14 июля, когда инфекция была выявлена у 211 человек.

Сегодня на Ямале зафиксировано 202 новых случая заболевания COVID-19. За весь период число заболевших составляет 8 572 человек. 2357 из них – вахтовые рабочие из других регионов. По общему числу заразившихся округ занимает 12-е место среди 85 регионов, немного отставая от соседей из Югры, а также двух других регионов УрФО – Свердловской и Челябинской областей. В то же время обнадеживает цифра выздоровевших – 259 человек за минувшие сутки, а за весь период их уже 3 535.

Фото: страница оперштаба ЯНАО в ВК

– Количество выздоровевших на Ямале продолжает увеличиваться. Регион показывает очень хорошие результаты. В пяти муниципалитетах за последние сутки новых случаев коронавируса не выявлено. Однако инфекция пока не идет на спад. Еще раз призываю всех жителей и гостей Ямала к соблюдению необходимых мер безопасности и установленного в округе режима. Напомню, он продлен до 20 июля, - говорит руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, в качестве профилактических мер в округе начали выдавать бесплатно лекарства всем жителям с диагнозом ОРВИ. Медики сформировали шесть наборов, которые врачи выписывают пациентам в зависимости от возраста и течения болезни. Все они составлены в соответствии с рекомендациями Минздрава.

По общему числу заболевших Ямал расположился на 12 месте среди регионов России. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Получить набор препаратов можно как в больнице, у лечащего врача, так и вызвав доктора на дом — он выдаст необходимый набор сразу же. Это поможет начать лечение как можно раньше — не нужно будет идти в аптеку или сидеть в очереди к врачу в поликлинике. Главное — вовремя обратиться за помощью к доктору и строго соблюдать его рекомендации. – Прошу помнить, что сейчас очень важно соблюдать простые правила личной гигиены. Только это поможет нам перейти на следующий этап снятий ограничений. Обязательно носите защитные маски в общественных местах и соблюдайте социальную дистанцию. Желаю всем крепкого здоровья! – обратился несколько дней назад к землякам глава региона.

Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

В Ноябрьске на улицах будут установлены санитайзеры. Всего закуплено 15 стоек с локтевым диспенсером. Следить за их исправностью будут специальные организации, обслуживающие общественные территории. В Пуровском районе раздают защитные маски. Общественники напоминают посетителям магазинов о правилах безопасности и профилактики коронавирусной инфекции. Продавцы отказывают в обслуживании покупателям без маски, напоминают о правилах профилактики на входе и сами строго соблюдают все требования.