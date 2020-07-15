2020-07-15T11:26:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 июля 2020: в Новом Уренгое 100 человек заразились COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 15 июля 2020 года
Вера Зенина
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Последние новости о коронавирусе в ЯНАОПоследние новости о коронавирусе в ЯНАОФото: Иван МАКЕЕВ
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 15 июля 2020 года.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За прошедшие сутки на Ямале выявили 202 новых случаев заболевания. За весь период – 8 572. Госпитализированы - 1011 человек, из них 19 находятся в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, а 12 пациентов - на ИВЛ.

За сутки выявлено 40 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 2 357.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За прошедшие сутки зафиксирован рекордный прирост больных в Новом Уренгое - 100 человек Это почти половина от всех заболевших на Ямале. Далее идут Губкинский - 21 и Тарко-Сале - 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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