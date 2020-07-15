2020-07-15T10:24:29+03:00
Общество

«Много интересного»: учёные вернулись из экспедиции на юг полуострова Ямал

Первая часть полевого сезона прошла успешно
Вера Зенина
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Фото: Instagram arctic_lab_yamalФото: Instagram arctic_lab_yamal
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Не взирая на царящий вокруг хаос по поводу коронавируса, сотрудники научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги не намерены отступать от запланированных целей.

Недавно учёные вернулись из экспедиции на юг полуострова Ямал, где исследовали жизнь грызунов и диких птиц, а также выясняли, как сказалась на них аномально теплая весна и раннее лето. Результатами наблюдений эксперты поделились в своем Instagram.

Фото: Instagram arctic_lab_yamal

Фото: Instagram arctic_lab_yamal

Из-за ограничений, вызванных инфекцией, сотрудники и партнёры из других городов России и из-за рубежа не смогли присоединиться к экспедиции, но это не помешало успешно провести первую часть полевого сезона.

Учёным удалось обнаружить несколько гнёзд сапсанов и мохноногих канюков – на некоторых из них были установлены автоматические фотокамеры. Успешно осуществлён учёт численности грызунов, проведены две сессии эксперимента с искусственными гнёздами, большинство нор песца проверены на наличие потомства.

Фото: Instagram arctic_lab_yamal

Фото: Instagram arctic_lab_yamal

-Исследователи считают чрезвычайной удачей возможность продолжить многолетний непрерывный ряд наблюдений, тем более что 2020 год выдался уникальным! Прежде всего, фенологически — у куликов, уток, лебедей, гусей, грызунов был зарегистрирован сдвиг сроков размножения на две недели раньше. Напротив, сапсанята вылупились из яиц в среднемноголетние сроки. В районе «Еркуты» зафиксирована наиболее высокая численность грызунов за последние годы. В то же время песцы и некоторые другие хищники тундры показывают среднюю численность. На норы песцов с признаками размножения ученые установили автоматические фотокамеры, размер выводков этого тундрового хищника еще предстоит узнать. Однако в гнезде мохноногого канюка, например, обнаружено пятеро птенцов — максимальный показатель для этого вида, - рассказали ямальские учёные.

Фото: Instagram arctic_lab_yamal

Фото: Instagram arctic_lab_yamal

Социальные антропологи тоже не остались в стороне. Выдержав режим самоизоляции, они провели опросы тундровиков, проживающих в этом районе.

Фото: Instagram arctic_lab_yamal

Фото: Instagram arctic_lab_yamal

-В целом, исходя из выводов первой части полевого сезона, в южных тундрах Ямала сложилась парадоксальная обстановка: на фоне высокой численности грызунов благополучно размножаются многие виды птиц в условиях относительно слабого пресса хищников. Ранняя весна внесла коррективы и в «график» касланий оленеводов, пришедших на летние пастбища уже в начале июля, - добавили эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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