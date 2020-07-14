Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 июля 2020: в Губкинском вспышка заболеваемости, один человек скончался

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 15 июля 2020 года.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За прошедшие сутки на Ямале выявили 211 новых случаев заболевания. За весь период – 8 370. Госпитализированы - 1011 человек, из них 18 находятся в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом, а 13 пациентов - на ИВЛ. К сожалению, есть один умерший.

Есть и новые случаи среди вахтовых рабочих из других регионов - 14 человек. За весь период - 2317.

Среди бессимптомных носителей COVID-19 оказалось 69 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки в населённых пунктах ЯНАО выявили 197 новых случаев. За весь период - 6053.

Лидером по заболеваемости стал Губкинский - 55 человек. Напоминаем, что глава города Андрей Гаранин получил положительный тест на коронавирус и сейчас проходит лечение в ОКБ Ноябрьска. Следующими в списке идут Новый Уренгой - 44 человека и Муравленко - 34.

Скончавшимся пациентом оказался 74-летний житель Салехарда. У мужчины было сопутствующее заболевание - сахарный диабет, из-за этого болезнь протекала в тяжёлой форме. Пациент находился на ИВЛ. Несмотря на старания медиков, спасти его не удалось.

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Однако есть и хорошие новости. Количество выздоровевших на Ямале продолжает расти. Ещё 223 пациента излечились от коронавируса. Это очень хороший результат. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 3276.

Также сегодня:

1. В Новом Уренгое прошёл рейд по общественным местам. Волонтёры проверяли качество обработки опасных зон.

2. На улицах Нового Уренгоя раздают бесплатные маски. Таким образом в городе продолжают бороться с инфекцией.

3. На Ямале продолжается выдача бесплатных лекарств населению. Мера продлится до снятия режима повышенной готовности.

4. В Салехарде от коронавирса скончался 74-летний мужчина. У пациента было сопутствующее заболевание.