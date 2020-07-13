Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 июля 2020: число заболевших возросло на 205 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 13 июля 2020 года.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За прошедшие сутки на Ямале выявили 205 новых случаев заболевания. За весь период – 8 159. Госпитализированы - 1013 человек, из них 20 находятся в тяжёлом состоянии, 3 - в крайне тяжёлом, а 15 пациентов - на ИВЛ. Есть и новые случаи среди вахтовиков из других регионов - 29 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Однако есть и хорошие новости. Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. Еще 25 пациентов избавились от короновируса, благодаря стараниям медиков. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 3053.

Кстати, прирост заболевших в Новом Уренгое - замедлился. Этому способствовал целый комплекс мер, которые реализует региональный оперативный штаб и местная администрация.