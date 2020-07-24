2020-07-24T11:13:22+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале за сутки COVID-19 диагностировали у 158 человек

Число заболевших коронавирусом достигло 10 159
Анна Полякова
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На Ямале за сутки COVID-19 диагностировали у 158 человек Фото: yanao.ruНа Ямале за сутки COVID-19 диагностировали у 158 человек Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале за 24 июля. Всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 10 159 случаев COVID-19. Из этого числа за сутки болезнь подтвердилась еще у 158 человек.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале за 24 июля. Всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 10 159 случаев COVID-19. Из этого числа за сутки болезнь подтвердилась еще у 158 человек, а выздоровели 469 пациентов. Всего излечили 5 674 человека.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, за минувшие сутки выявлено 28 новых случаев коронавируса среди вахтовых рабочих из других регионов и 130 у постоянно проживающих на Ямале: в Новом Уренгое – 60, Муравленко – 16, Надыме – 10, Ноябрьске – 9, Тарко-Сале – 7, п. Тазовский – 7, Губкинском – 5, п. Пуровск – 4, Салехарде – 3, п. Уренгой – 3, п. Пурпе – 2, по одному случаю в Лабытнанги, а также поселках Ханымей, Пангоды и селе Самбург .

Из общего числа болеющих госпитализированы с подтвержденным диагнозом 725 пациентов. Из них 17 пациентов – в тяжелом состоянии, 1– в крайне тяжелом , 8 пациентов – на ИВЛ . В 15 лабораториях за сутки провели 4 556 тестов (за весь период – 345 804).

ИСТОЧНИК KP.RU

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