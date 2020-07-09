Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 июля 2020: в Новом Уренгоя очередная вспышка заболеваемости

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 9 июля 2020 года. За сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 196 человека. С начала пандемии зарегистрировано 7 339 заражённых.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вчерашний день для жителей Ямала прошёл без потерь. Сегодня, к сожалению, всё изменилось. За сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 человека. С начала пандемии число умерших от COVID-19 составило более 50 человек.

За прошедшие сутки лидером по приросту заболеваемых стал Новый Уренгой – 65 человек с коронавирусной инфекцией.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки с COVID-19 госпитализированы 969 пациентов, 29 из которых – в тяжелом состоянии, причем двоё – в крайне тяжелом, а 9 пациентов – на ИВЛ.

За сутки среди вахтовых рабочих из других регионов выявлено 16 новых случаев (за весь период – 2 197).

В населённых пунктах Ямала за сутки выявлено 180 положительных тестов на COVID-19 (за весь период – 5142).

За сутки выздоровело 83 человека, с начала периода – 2840.

Стоит отметить, что Шурышкарский район – единственный, где за эти сутки не зарегистрировано ни одного нового случая пневмонии и коронавируса.

Фото: департамент здравоохранения Ямала

Также сегодня:

1. В Новом Уренгое продолжают строить госпиталь для больных COVID-19. Объект на 200 мест должен быть сдан не позднее 1 октября.

2. В Пуровском районе открыли горячую линию по вопросам коронавируса. Её работа будет осуществляться на базе ЦРБ Тарко-Сале.

3. В инфекционном госпитале Нового Уренгоя не хватает аппаратов ИВЛ. Вопрос взят на контроль департаментом здравоохранения.

4. В аэропорту Салехарда появился тепловизор, умеющий распознавать лица. Новейший прибор поможет снизить распространение инфекции.

5. На Ямале отменили четвёртую смену в летние лагеря, находящиеся за пределами округа. Более тысячи ребят не смогут отдохнуть по приобретённым путёвкам.

6. Жителей Губкинского просят не гулять на детских площадках. Это вынужденная мера для профилактики COVID-19.