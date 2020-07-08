Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 июля 2020: за сутки 202 инфицированных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 8 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 202 человека. С начала пандемии зарегистрировано 7 143 зараженных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Неделю ямальцы читали новости о новых летальных случаях из-за коронавируса. Сегодняшний день не прибавил грустных новостей – смертей не зарегистрировано. С начала пандемии от COVID-19 умерло 47 человека.

За сутки выздоровело 68 человек, с начала периода – 2 757.

За сутки выявлено 34 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2181). За сутки подтверждено 67 случаев бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

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