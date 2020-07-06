2020-07-06T11:33:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 июля 2020: еще одна жертва Covid-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 6 июля 2020 года
Ирина Ромашкина
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Умер пациент в МуравленкоУмер пациент в МуравленкоФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 6 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 147 человек. С начала пандемии зарегистрировано 6 752 зараженных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Оперштаб региона сообщил об умершем из-за коронавируса ямальце. С начала пандемии от COVID-19 умерло 45 человека.

– В реанимационном отделении Ноябрьска скончался 66-летний мужчина из Муравленко с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пациент был госпитализирован с двусторонней внебольничной пневмонией, осложненной дыхательной недостаточностью, находился на искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Однако из-за ряда хронических сопутствующих заболеваний, среди которых сахарный диабет, сердечная недостаточность, артериальная гипертония, мужчина скончался, – сообщила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

– В целом, исходя из общей тенденции выявления заболевших за сутки на минувшей неделе, ситуация в отдельных городах региона все ещё требует строгого соблюдения ограничительных мер. Просим жителей обязательно учитывать это в повседневной жизни, – сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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