«Очумели все!»: ноябрянин Даниил Величко снял «Фотосессию» группировки «Ленинград»

Ноябрьский фотограф и клипмейкер Даниил Величко стал автором клипа для новой песни популярной российской группы «Ленинград». Ямалец написал сценарий, режиссировал работу, и даже снялся в эпизодической роли.

Съемки клипа прошли в начале июня. В своем Instagram накануне премьеры Даниил опубликовал фото хлопушки и эмоциональный комментарий.

– Ребят… сам в шоке! Через 12 часов премьера… – объявил он.

Клип опубликовали в сети 3 июля, к понедельнику он собрал уже более миллиона просмотров. Скриншот видео

Даниил поделился видео с подписчиками и публично поблагодарил Сергея Шнурова за предоставленную работу.

– То, что происходит сейчас, я не могу описать словами! Могу сказать одно – я счастлив! Если бы мне сказали когда-то, да даже пару месяцев назад, что я буду режиссёром и буду снимать клипы, да ещё и для Ленинграда – я бы рассмеялся в лицо и наверняка подумал, что разговариваю с сумасшедшим… Спасибо @shnurovs за доверие! Спасибо #dreamteam которая работала над клипом, люблю вас всем сердцем, – написал Даниил.

«Фотосессия» – это первый клип группировки «Ленинград» после того, как ее лидер Сергей Шнуров публично заявил о роспуске коллектива. Клип опубликовали в сети 3 июля, к понедельнику он собрал уже более миллиона просмотров.

Съемки клипа прошли в начале июня.

Кроме того, «Фотоссесия» стала поводом презентовать публике новую солистку «Ленинграда» – ею стала Виктория Кузьмина. В клипе так же принимала участие популярная блогерша Наташа Давыдова, известная под ником Тётя Мотя.

В новой песне «Фотоссесия», по традиции "Ленинграда", много нецензурной лексики. Из-за этого kp.ru не может опубликовать клип здесь. Основная мысль композиции в том, что девушки делают фотосессии для соцсетей, "чтобы очумели все".