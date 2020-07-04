2020-07-04T12:09:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 июля 2020 года: выявлено 197 новых случаев

За сутки полностью выздоровели 84 жителя округа
Есен Абилькенов
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За сутки полностью выздоровели 84 жителя округаЗа сутки полностью выздоровели 84 жителя округаФото: pixabay.com
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По состоянию 4 июля в ЯНАО выявлено 197 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период число заболевших составило 6 368. Выздоровело 84 человека, за весь период – 2 597.

Из общего числа болеющих госпитализированы 833 пациента, в том числе 27 пациентов в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. 14 пациентов находятся на аппаратах на ИВЛ. За сутки зафиксирован один летальный исход.

Как рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, мужчина 58 лет скончался в больнице Нового Уренгоя. Он был госпитализирован с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии в середине июня, болезнь осложнялась острой дыхательной недостаточностью, наличием хронического заболевания. Несмотря на старания медиков, спасти пациента не удалось.

Всего с начала пандемии на Ямале от коронавируса умерло 43 человека. В 14 лабораториях проведено 5519 тестов, всего за весь период – 256 628. Выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2025). Подтверждено 49 случаев бессимптомного носительства COVID-19: 17 – среди вахтовых рабочих, 32 – в населенных пунктах. 191 новый случай COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 4 343).

ИСТОЧНИК KP.RU

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