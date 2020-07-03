Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 июля 2020: две пенсионерки скончались в Новом Уренгое усилили режим

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 4 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 191 человек. С начала пандемии зарегистрировано 6 171 зараженных.

3 июля оперштаб региона доложил еще о двух умерших пациентках в больнице Нового Уренгоя.

– В больнице Нового Уренгоя скончались пациентки 68 и 65 лет с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Обе были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь осложнялась сопутствующими хроническими заболеваниями и дыхательной недостаточностью. Пациентки находились на ИВЛ. Ни интенсивная, ни лекарственная терапия не принесли ожидаемого результата. Несмотря на старания медиков, спасти жизни женщин не удалось, – сообщила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 42 человека. 826 пациентов с COVID-19 находятся на госпитализации, 26 из них – в тяжелом состоянии, трое – в крайне тяжелом. 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки медики провели 5 468 тестов на коронавирус: подтверждено 92 случая бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО – 44 из них среди вахтовых рабочих, 48 – в населенных пунктах.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Выявлено 46 новых случаев заболевания среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2019).

COVID-19 обнаружили у 145 ямальцев в населенных пунктах. Наибольшее количество зараженных в Новом Уренгое – положительный тест показал у 50 тестируемых. Там усилены меры профилактики – общественники проверяют соблюдение масочного режима.

Фото: департамент здравоохранения Ямала

28 человек заразились в Тарко-Сале, 26 заболевших зафиксировано в Ноябрьске, в Губкинском – 14, в Муравленко – восемь, Тазовском – семь. Четверо человек заболело коронавирусом в Салехарде, трое в Надыме, по одному случаю заражения в Пуровске, Красноселькупе и Приозерном.

В минувшие сутки на Ямале выздоровел 51 человек, с начала пандемии – 2 513.

Фото: оперштаб ЯНАО

За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 915 человек.

Всего в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.