2020-07-03T18:52:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 июля 2020: две пенсионерки скончались в Новом Уренгое усилили режим

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 4 июля 2020 года
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Всего в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.Всего в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 4 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 191 человек. С начала пандемии зарегистрировано 6 171 зараженных.

3 июля оперштаб региона доложил еще о двух умерших пациентках в больнице Нового Уренгоя.

– В больнице Нового Уренгоя скончались пациентки 68 и 65 лет с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Обе были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь осложнялась сопутствующими хроническими заболеваниями и дыхательной недостаточностью. Пациентки находились на ИВЛ. Ни интенсивная, ни лекарственная терапия не принесли ожидаемого результата. Несмотря на старания медиков, спасти жизни женщин не удалось, – сообщила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 42 человека. 826 пациентов с COVID-19 находятся на госпитализации, 26 из них – в тяжелом состоянии, трое – в крайне тяжелом. 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки медики провели 5 468 тестов на коронавирус: подтверждено 92 случая бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО – 44 из них среди вахтовых рабочих, 48 – в населенных пунктах.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Выявлено 46 новых случаев заболевания среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2019).

COVID-19 обнаружили у 145 ямальцев в населенных пунктах. Наибольшее количество зараженных в Новом Уренгое – положительный тест показал у 50 тестируемых. Там усилены меры профилактики – общественники проверяют соблюдение масочного режима.

Фото: департамент здравоохранения Ямала

Фото: департамент здравоохранения Ямала

28 человек заразились в Тарко-Сале, 26 заболевших зафиксировано в Ноябрьске, в Губкинском – 14, в Муравленко – восемь, Тазовском – семь. Четверо человек заболело коронавирусом в Салехарде, трое в Надыме, по одному случаю заражения в Пуровске, Красноселькупе и Приозерном.

В минувшие сутки на Ямале выздоровел 51 человек, с начала пандемии – 2 513.

Фото: оперштаб ЯНАО

Фото: оперштаб ЯНАО

За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 915 человек.

Всего в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Жительница Тарко-Сале забила до смерти мужчину
«Хотел подарить девушке»: житель Муравленко украл корзину цветов с памятника ветеранам Великой Отечественной войны
«Без масок вход запрещен»: на Ямале усилили меры профилактики
В Новом Уренгое появится второй компьютерный томограф
Полицейские Ямала начнут поквартирный обход с понедельника
Надымское предприятие будут судить за сокрытие 84 миллионов рублей
«Печальная причальная»: набережная Салехарда потребовала ремонта
На Ямале снова запустили автобус по маршруту «Губкинский – Пурпе»
Ямальская молодежь участвует в форуме «Утро-2020» в онлайне
В Салехарде насмерть разбился мотоциклист
Более 20 ямальских фермеров претендуют на «Агростартап»
На железной дороге под Ноябрьском погиб молодой человек
На Ямале стартует единый государственный экзамен
Погода на Ямале 3 июля: ветреный и теплый день
Салехардцы выбрали символ нового логотипа города
Ямалец разбился насмерть в Башкирии, протаранив культиватор встречного трактора
На Ямале слепой воронёнок Кар ищет дом
Ямальские единороссы предложили внести поправку о «дистанционке» в ТК РФ
Установлены виновные в массовом заражении вахтовиков в Тарко-Сале
Суд Тазовского района расторг фиктивный брак
Заполярный, Уренгойский или Пуровский? Ямальцы выбирают, как назвать мост
"Сувенир для гурманов": ямальский хамон из оленины будут изготавливать в Ноябрьске
Ямальцы лидировали по явке среди регионов УрФО на голосовании по поправкам в Конституции России
В Новом Уренгое сбили велосипедиста
«Народный суд над нигилистами»: самый большой ямальский торговый центр усилил масочный режим
Об итогах работы ямальского парламента
В Салехарде облагораживают деревья