"Увидела и ужаснулась!": салехардцы сделали мусорку на могиле известных земляков

Жительница из Салехарда Татьяна Садвокасова обратила внимание общественности о том, как содержатся могилы известных ямальцев – журналиста Леонида Васильевича Лапсуй и писательницы Елены Григорьевны Сусой.

Фото Татьяны Садвакасовой

Супружеская пара похоронена на выезде из города, в стороне Аксарки. На их могилы северянка вышла случайно и ужаснулась.

– Эмоции от увиденного разом затмили все наше благодушное состояние, как ветром сдули гармонию момента. Совершенно случайно, не подозревая о том, мы вышли к могиле Леонида Васильевича Лапсуй и Елены Григорьевны Сусой. Объяснять и рассказывать, что это были за люди, я думаю, не стоит, это знает каждый школьник младших классов. И вот в каком состоянии мы обнаружили их могилы, вы можете судить по фотографиям, – написала общественница в соцсети «ВКонтакте».

– Как такое может быть, что могилы двух выдающихся личностей Ямала находятся в таком состоянии? Мало того, что могилы никак не облагорожены, так еще и завалены мусором, хламом, – сетует Татьяна.

Фото Татьяны Садвакасовой

Администрация Салехарда ответила:

– За надгробиями и состоянием могилок должны следить родственники. Государством в рамках федерального закона предусмотрено содержать только воинские захоронения.

Татьяна Садвокасова парировала:

– За могилами Пушкина, Лермонтова и других известных поэтов тоже только родственники ухаживают? Если Леонида Васильевича при жизни еще назвали певец Ямальского народа, не говорю о прочих его регалиях, а по учебникам, созданным Еленой Григорьевной до сих пор учатся ненецкие дети, то неужели память этих людей недостойна, чтобы заботу, уход и облагораживание их могил взял на себя город, округ? И как объяснить, что за 38 лет после смерти Леонида Васильевича в городе до сих пор нет ни одного памятника, посвященного ему и его творчеству?

Фото Татьяны Садвакасовой

В соцсетях салехардцы обсуждают, почему вышло, что могилы известных земляков оказались в запустении. Неужели родственники не могли прибраться?

– У Леонида Лапсуй и Елена Сусой не было детей, возможно, поэтому все так плачевно, – предполагают северяне.

– Меня больше поражают родственники, кто нес и не донес, и оставил свой мусор у другого захоронения, – отметил один из читателей.

Скриншот из городского паблика "В Салехарде"

По словам одной из подписчиц городского паблика, уборка на могилах Сусой и Лапцуй запланирована.

– Не знаю как родственники, а у общественников дел и забот хватает. К тому же у нас у всех работа есть. Мы не можем вечером на кладбище идти, – написала Мария Минаева.

Напомним, ненецкий писатель Леонид Лапцуй долгие годы работал переводчиком в газете «Красный Север», а также редактором ненецкой газеты «Няръяна Ӈэрм», где трудился до самой смерти. Умер в 1982 году. Его супруга, ненецкая писательница Елена Сусой умерла в 2015 году.