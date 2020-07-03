2020-07-03T10:55:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 3 июля 2020: двое умерло, в регионе более шести тысяч зараженных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 3 июля 2020 года
Ирина Ромашкина
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В России выявлено 6 718 новых случаев коронавирусаВ России выявлено 6 718 новых случаев коронавирусаФото: Ирина Ромашкина
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 3 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 191 человек. С начала пандемии зарегистрировано 6 171 зараженных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

3 июля оперштаб региона доложил еще о двух умерших из-за осложнений на фоне коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 42 человека. Напомним, накануне, в больнице Нового Уренгоя скончались три мужчины в возрасте от 52 и 57 лет.

На сегодняшний день 826 пациентов госпитализированы с COVID-19, 26 пациентов – в тяжелом состоянии, трое – в крайне тяжелом,13 человек – на ИВЛ.

За сутки выявлено 46 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 915 человек.

Всего в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.

Фото: Оперштаб Югры

Фото: Оперштаб Югры

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ИСТОЧНИК KP.RU

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