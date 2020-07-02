Коронавирус на Ямале, последние новости на 3 июля 2020: в Новом Уренгое скончался мужчина

Оперштаб региона 2 июля доложил еще об одном летальном исходе из-за осложнений на фоне коронавируса. В новоуренгойской больнице умер 57-летний мужчина, который три недели находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

– Мужчина был госпитализирован с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, тяжелым течением. Заболевание осложнялось дыхательной недостаточностью. Также на течение заболевания могли оказать влияние сопутствующие заболевания, которые имелись у пациента, – сказала руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

797 пациентов остаются в моногоспиталях на лечении, 30 из них в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. 13 пациентов – на ИВЛ.

За сутки в регионе зафиксировали 197 подтвержденных случаев COVID-19, с начала пандемии зарегистрировано 5980 зараженных. К данному моменту в лабораториях региона провели 3 399 тестов на коронавирус (за весь период – 245 641).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Оперштаб сообщил о вылечившихся 28 пациентах, всего выздоровевших на Ямале – 2462.

За сутки выявлено 22 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. 175 новых случаев COVID-19 выявлено в населенных пунктах округа. Сегодня по пику заболеваемости лидирует Новый Уренгой, где коронавирусом заболели 109. В окружной столице 19 заразившихся, в Губкинском – 14, в Ноябрьск – 11, в Тарко-Сале – восемь, в Лабытнанги – семь человек, в Пангодах заболели двое. В Харпе, Пуровске, Пурпе, Красноселькупе и Приозерном зафиксировано по одному новому случаю заболевания.

Фото: департамент здравоохранения Ямала

Народный контроль усилил контроль в Новом Уренгое. Так, в крупнейшем торговом центре Ямала «Солнечном» ввели необычный способ контроля: на их сайте открыли доступ к двум видеокамерам, которые в онлайне показывают происходящее в ТРЦ.

2 июля прокуратура Ямала сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей» (ч. 1 ст. 236 УК РФ) в отношении организации, разместившей в таркосалинском обсерваторе «Тундра» вахтовиков. Несоблюдение предписаний Роспотребнадзора превратило обсерватор в очаг коронавируса. Следком ЯНАО ведет следствие.