Коронавирус на Ямале, последние новости на 2 июля 2020: скончался сороковой пациент

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 2 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 197 человек. С начала пандемии зарегистрировано 5980 зараженных.

2 июля оперштаб региона доложил еще об одном летальном исходе из-за осложнений на фоне коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 41 человек.

– В больнице Нового Уренгоя скончался пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. 57–летний мужчина был госпитализирован с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, тяжелым течением. Заболевание осложнялось дыхательной недостаточностью. Три недели мужчина находился на поддержке аппарата ИВЛ. Также на течение заболевания могли оказать влияние сопутствующие заболевания, которые имелись у пациента. К сожалению, усилия медиков и интенсивная терапия не принесли результата, - сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Напомним, накануне, 1 июля, в больнице Нового Уренгоя скончались двое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией – мужчины 52 и 57 лет, были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь протекала тяжело.

За минувшие сутки вылечили инфекцию 28 ямальцев, всего выздоровевших на Ямале – 2462 пациента.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.