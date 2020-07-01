2020-07-01T19:29:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 2 июля 2020: смертельный случаи, города из-за вируса закрывать не будут

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 2 июля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 2 июля 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 2 июля 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 2 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 203. С начала пандемии зарегистрировано 5783 зараженных.

В больнице Нового Уренгоя скончались мужчины 52 и 57 лет. Они были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь протекала тяжело. У обоих пациентов заболевание осложнилось дыхательной недостаточностью. В результате число летальных исходов на Ямале достигло 39.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. В населенных пунктах ЯНАО выявлено 188 заболевших. Из общего числа болеющих COVID-19 госпитализированы 772 пациента. 27 пациентов – в тяжелом состоянии, 3 – в крайне тяжелом, 15 пациентов – на ИВЛ. 56 человек выздоровели (за весь период – 2 434).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Новый Уренгой, как и другие города Ямала, закрывать из-за коронавируса не собираются. Комментируя решение о продлении режима самоизоляции на Ямале до 10 июля включительно, она обратила внимание, что речь идет именно о продлении действующего режима, а не «закрытии» отдельных городов. При этом требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Фото: Оперштаб ЯНАО

В отдаленных районах Нового Уренгоя работал оперштаб по борьбе с коронавирусом. Пациенты, которым требуется госпитализация, направляются в инфекционный госпиталь Нового Уренгоя. Губернатор поставил задачу построить в районе межмуниципальный медицинский центр, где помощь медиков могли бы получать жители Коротчаево и Лимбяяхи, а также поселка Уренгой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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