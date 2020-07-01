2020-07-01T12:16:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 1 июля 2020 года составило 5 783

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 1 июля 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 1 июля 2020 года составило 5 783 Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом в ЯНАО на 1 июля 2020 года составило 5 783 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 1 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 203. С начала пандемии зарегистрировано 5783 зараженных.

В больнице Нового Уренгоя скончались мужчины 52 и 57 лет. Они были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь протекала тяжело. У обоих пациентов заболевание осложнилось дыхательной недостаточностью. Интенсивная терапия не оказала ожидаемого эффекта.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. В населенных пунктах ЯНАО выявлено 188 заболевших: в Новом Уренгое – 135 инфицированных, в Салехарде – 23, в Надыме – 8, в Губкинском – 7, в Тарко-Сале – 7, Пангоды – 3, в Ноябрьске – 2, по одному случаю а п. Уренгой, с. Шурышкары и Харпе.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих COVID-19 госпитализированы 772 пациента. 27 пациентов – в тяжелом состоянии, 3 – в крайне тяжелом, 15 пациентов – на ИВЛ. 56 человек выздоровели (за весь период – 2 434). 5 634 теста провели в 14 лабораториях (за весь период – 242 242).

ИСТОЧНИК KP.RU

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