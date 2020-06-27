2020-06-27T22:24:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 июня 2020: более пяти тысяч зараженных COVID-19

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 28 июня 2020 года
Ирина Ромашкина
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Лидирует по заболеваемости Новый Уренгой – там выявлено 41 положительный тест на коронавирусЛидирует по заболеваемости Новый Уренгой – там выявлено 41 положительный тест на коронавирусФото: Иван МАКЕЕВ
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Количество заболевших коронавирусом на Ямале 28 июня 2020 года превысило пять тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 147 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 5 005).

Фото: оперштаб ЯНАО

Фото: оперштаб ЯНАО

Оперштаб региона сообщил, что выздоровели 95 человек (за весь период – 2 153). Однако на лечении остаются 685 пациентов, 27 – в тяжелом состоянии. 16 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (из общего числа тяжелых больных).

В населенных пунктах региона выявлено 134 новых случая COVID-19 (за весь период – 3 133). В Салехарде заразилось 37 ямальцев, выздоровели – 303. В Надыме – четверо заболели, 34 вылечились. В Пангодах выявлено шесть больных, выздоровели 49 человек. В Тарко-Сале – девять заболели, избавились от недуга 14 жителей.

Оперштаб сообщил, что в 86 выявленных случаях носители COVID-19 переносили болезнь бессимптомно. Скриншот yandex.ru/covid19/stat

Оперштаб сообщил, что в 86 выявленных случаях носители COVID-19 переносили болезнь бессимптомно. Скриншот yandex.ru/covid19/stat

Лидирует по заболеваемости Новый Уренгой – там выявлено 41 положительный тест, 336 новоуренгойца выздоровели. Жителей Нового Уренгоя призывают носить маски. Соблюдение масочного режима теперь будут регулярно контролировать общественники, полиция или Роспотребнадзор. В газовую столицу России будет поставлено 200 тысяч масок, их раздачу в общественном транспорте начали 26 июня.

По четыре заразившихся в Пуровске, Муравленко, Лабытнанги, в Пурпе заболело пять ямальцев, в Харпе один человек, в Губкинском – 16, в Ноябрьске – 3. В остальных населенных пунктах нет новых случаев.

За минувшие сутки в 14 лабораториях округа специалисты провели 5 137 тестов (всего – 225 505). Скриншот yandex.ru/covid19/stat

За минувшие сутки в 14 лабораториях округа специалисты провели 5 137 тестов (всего – 225 505). Скриншот yandex.ru/covid19/stat

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ИСТОЧНИК KP.RU

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