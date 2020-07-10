Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 июля 2020: за сутки 208 новых случаев

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 10 июля 2020 года.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 208 новых случаев COVID-19. Из общего числа болеющих 967 – госпитализированы, 29 – в тяжёлом состоянии, 2 – в крайне тяжёлом. На ИВЛ остаются 11 пациентов. К сожалению, есть один умерший.

Среди вахтовых рабочих из других регионов – 19 новых случаев.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Лидером по приросту заболеваемости остаётся Новый Уренгой – 50 новых случаев. Затем идут Тарко-Сале – 44 и Салехард – 29.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки коронавирус был выявлен в ямальской тундре. Местный житель контактировал с родственником из районного центра, в домашнем очаге у которых, впоследствии, был подтверждён COVID-19.