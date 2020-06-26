Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 июня 2020: в Новом Уренгое ужесточили правила для приезжих

На Ямале за весь период пандемии подтверждено 4 858 случаев COVID-19, из них 149– за минувшие сутки. Из общего числа болеющих 694 пациента госпитализированы с COVID-19. 25 пациентов – в тяжелом состоянии, 16 пациентов – на ИВЛ. 52 человека выздоровели. За весь период вылечились на Ямале 2 058 человек.

За сутки в регионе выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. В населенных пунктах ЯНАО 136 пациентов с подтверждённым диагнозом.

Фото: оперштаб ЯНАО

Ситуация в Новом Уренгое – самая сложная на Ямале. Здесь прошло первое заседание нового оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Отмечено, что новоуренгойцы не соблюдают масочный режим, поэтому контроль будет усилен. Оперативный штаб разработает график проверки городских предприятий и организаций. В Новый Уренгой будет поставлено 200 тысяч масок. В городе действуют дополнительные ограничения, касающиеся вахтовиков и гостей города. В инфекционном госпитале уже создано 611 коек для лечения COVID-19. Ещё 50 коек готовится на базе поликлиники №1.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На базе родильного отделения Губкинской городской больницы с 1 июля начнёт работу специализированное инфекционное отделение. Здесь будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией лёгкой и средней степени тяжести. Все беременные женщины будут направляться рожать в перинатальный центр Ноябрьска.

Глава Губкинского Андрей Гаранин обратился к горожанам с призывом соблюдать санитарные правила и не отпускать детей гулять на игровые площадки. Он рассказал, что в городе уже есть случаи, когда заболевают дети.

В Пуровском районе началась повторная дезинфекция общественных мест. В ближайшее время пройдут рейды по соблюдению масочного режима. Их бесплатно раздают всем пассажирам общественном транспорте и предлагают продезинфицировать руки.