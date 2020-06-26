2020-06-26T21:23:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новом Уренгое прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом

Губернатор поставил задачу принять все меры, чтобы ситуация с распространением COVID-19 улучшилась
Анна Полякова
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В Новом Уренгое прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом Фото: yanao.ruВ Новом Уренгое прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом Фото: yanao.ru
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В Новом Уренгое прошло первое заседание нового оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Его поручил создать губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Главная задача - принять все меры, чтобы ситуация с распространением COVID-19 улучшилась.

Руководителем оперштаба назначен замгубернатора Андрей Воронов. Первое заседание в режиме онлайн прошло с участием главы города Ивана Костогриза, всех структур и ведомств, представителей предприятий, задействованных в борьбе с инфекцией. Такие заседания будут проходить в ежедневном режиме.

Ситуация в Новом Уренгое – самая сложная на Ямале. Ежедневно медики диагностируют новые случаи инфекции с клиническими проявлениями. За минувшие сутки выявили 55 больных, всего в городе за период пандемии заболело 1665 человек. Полностью вылечились 320 горожан.

- Первое, что бросилось в глаза - это то, что новоуренгойцы не соблюдают масочный режим, - подчеркнул Андрей Воронов, объявив, что рейды тут же начнутся.

Контроль за соблюдением режима будет усилен. Оперативный штаб разработает график проверки городских предприятий и организаций, магазинов и общественного транспорта. Во всех автобусах будут расклеены объявления о необходимости надевать маски во время поездки. Общественники будут раздавать их и объяснять важность масочного режима.

В Новый Уренгой будет поставлено 200 тысяч масок. Первая партия масок - 16 тысяч штук - уже доставлена в автотранспортное предприятие. Их раздадут в первый же день пассажирам, водителям и кондукторам.

В Новом Уренгое действуют дополнительные ограничения, касающиеся вахтовиков и гостей города. Во-первых, запрещена обсервация вахтовых работников в жилых домах без согласования местной администрации. Во-вторых, все прибывающие в город должны иметь при себе отрицательный анализ на COVID-19, полученный не позднее, чем за 5 дней до приезда. Требование не распространяется на жителей региона и тех, кто приезжает менее, чем на трое суток.

Контроль и за соблюдением рекомендаций и требований к предприятиям и организациям, привлекающим к работе вахтовиков, усилится.

- Сегодня поддержка, в первую очередь, нужна нашим медикам. Важно помочь им остановить рост заболеваемости, - отметил Воронов.

Система здравоохранения города сейчас испытывает колоссальную нагрузку. Как рассказал замдиректора депздрава ЯНАО Кирилл Трапезников, за сутки в ЦГБ поступило более 600 вызовов от горожан, в лаборатории проведено 1100 исследований на коронавирус. В инфекционном госпитале уже создано 611 коек для лечения COVID-19. Ещё 50 коек готовится на базе поликлиники №1. Там же будет организовано дополнительное приёмное отделение больницы, которое позволит разгрузить действующее отделение, и, соответственно, сократить время ожидания пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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