Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 июня 2020 года: режим самоизоляции продлен до 30 июня

За сутки на Ямале, по данным Роспотребнадзора, выявлено 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщают в оперативном штабе ЯНАО, режим самоизоляции продлен до 30 июня включительно.

Все жители округа должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена, должны соблюдать повышенные меры предосторожности.

Граждане с хроническими заболеваниями и ямальцев старше 65 лет должны соблюдать прежние условия. Им также разрешено покидать дома только при обращениях за экстренной помощью. Если необходимо выйти на улицу, нужно надеть маску и сохранять дистанцию с другими людьми не менее полутора метров.

В Новом Уренгое в связи со сложной эпидемиологической обстановкой действуют дополнительные ограничения для въезжающих в город жителей других регионов России. Как отметила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, эпидемиологическая ситуация в регионе пока не позволяет вводить дополнительные послабления.

– Следующую неделю мы продолжаем жить в прежнем режиме. Прошу ямальцев стараться придерживаться правил, чтобы не усугублять заболеваемость и поскорее получить возможность перейти на следующий этап снятия ограничений, – сказала Татьяна Бучкова.