2020-06-20T11:52:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 июня 2020 года: режим самоизоляции продлен до 30 июня

Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились
Есен Абилькенов
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Требования по соблюдению ограничительных мер не изменилисьТребования по соблюдению ограничительных мер не изменилисьФото: pixabay.com
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За сутки на Ямале, по данным Роспотребнадзора, выявлено 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщают в оперативном штабе ЯНАО, режим самоизоляции продлен до 30 июня включительно.

Все жители округа должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена, должны соблюдать повышенные меры предосторожности.

Граждане с хроническими заболеваниями и ямальцев старше 65 лет должны соблюдать прежние условия. Им также разрешено покидать дома только при обращениях за экстренной помощью. Если необходимо выйти на улицу, нужно надеть маску и сохранять дистанцию с другими людьми не менее полутора метров.

В Новом Уренгое в связи со сложной эпидемиологической обстановкой действуют дополнительные ограничения для въезжающих в город жителей других регионов России. Как отметила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, эпидемиологическая ситуация в регионе пока не позволяет вводить дополнительные послабления.

– Следующую неделю мы продолжаем жить в прежнем режиме. Прошу ямальцев стараться придерживаться правил, чтобы не усугублять заболеваемость и поскорее получить возможность перейти на следующий этап снятия ограничений, – сказала Татьяна Бучкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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