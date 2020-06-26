2020-06-26T12:44:41+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале подтвердили еще 149 случаев заболевания COVID-19

За весь период пандемии в регионе выявлено 4 859 инфицированных
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале подтвердили еще 149 случаев заболевания COVID-19 Фото: yanao.ruНа Ямале подтвердили еще 149 случаев заболевания COVID-19 Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале за весь период пандемии подтверждено 4 858 случаев COVID-19, из них 149– за минувшие сутки. Об этом сообщил оперштаб ЯНАО 26 июня.

В населенных пунктах ЯНАО 136 новых случаев коронавирусной инфекции. Традиционно возглавляет список Новый Уренгой, где ситуация остается напряженной. Здесь за сутки выявлено – 55 заболевших. В Губкинском – 28, в Муравленко и Салехарде – по 15, Тарко-Сале – 9 , Ноябрьске – 6 , Пурпе – 5 , Пангоды, Пуровск, Красноселькуп – по одному. За сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.

Из общего числа болеющих 694 пациента госпитализированы с COVID-19. 25 пациентов – в тяжелом состоянии, 16 пациентов – на ИВЛ. 52 человека выздоровели. За весь период вылечились на Ямале 2 058 человек.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Фото: Оперштаб ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Мнимый банковский сотрудник украл у надымчанина 400 тысяч рублей
День молодёжи на Ямале пройдёт онлайн
Депутат Заксобрания ЯНАО заявил о сложении полномочий
Глава Ямала оценил возможности нового судна «Тазовчанка»
Глава Губкинского призывает не пускать детей на игровые площадки
Первый этап расчистки берега реки Полуй начался
В Салехарде установили первые фотоловушки для борьбы с незаконными свалками
В Губкинской больнице на базе родильного отделения будут лечить пациентов с COVID-19
В Ноябрьске вновь перенесли открытие городского пляжа
Имя новому мосту через реку Пур дадут по результатам очного голосования
Библиотека Губкинского получит современное оборудование для новых услуг
В Пуровском районе началась повторная дезинфекция общественных места
В Пуровске отремонтировали «убитую» дорогу
Ямальские спасатели отправились в рейд по реке Обь
Погода на Ямале 26 июня: пасмурно и дождливо, местами грозы
На Ямале обнародовали первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
Собские рыбоводы впервые выпустили в реку Обь партию стерляди
Из авариек – в новостройку: 59 таркосалинских семей получают ключи
Детсад в Пурпе строители сдадут в конце 2020 года
Около 90 тысяч ямальцев изъявили желание голосовать на дому
Река Полуй станет чище
Более 150 ямальцев нашли работу во время пандемии
Глава Ямала проверил, как идет голосование по поправкам в Конституцию
На Ямале число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 34
Появилось видео, как на Ямале проходит голосование по поправкам в Конституцию
На Ямале оборудовали площадки для голосования на открытом воздухе
Мошенник выманил у жителя Губкинского деньги фотографией байка
В Лабытнанги в честь ветерана войны открыли граффити