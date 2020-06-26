На Ямале подтвердили еще 149 случаев заболевания COVID-19

На Ямале за весь период пандемии подтверждено 4 858 случаев COVID-19, из них 149– за минувшие сутки. Об этом сообщил оперштаб ЯНАО 26 июня.

В населенных пунктах ЯНАО 136 новых случаев коронавирусной инфекции. Традиционно возглавляет список Новый Уренгой, где ситуация остается напряженной. Здесь за сутки выявлено – 55 заболевших. В Губкинском – 28, в Муравленко и Салехарде – по 15, Тарко-Сале – 9 , Ноябрьске – 6 , Пурпе – 5 , Пангоды, Пуровск, Красноселькуп – по одному. За сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.

Из общего числа болеющих 694 пациента госпитализированы с COVID-19. 25 пациентов – в тяжелом состоянии, 16 пациентов – на ИВЛ. 52 человека выздоровели. За весь период вылечились на Ямале 2 058 человек.