2020-06-19T13:21:20+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале число заболевших коронавирусом достигло 3834

За сутки диагноз подтвердился у 121 человека
Анна Полякова
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На Ямале число заболевших коронавирусом достигло 3834 Фото: pixabay.comНа Ямале число заболевших коронавирусом достигло 3834 Фото: pixabay.com
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На Ямале за сутки диагноз коронавирус поставлен еще 121 человеку. Число умерших достигло 22. В Новом Уренгое скончался 63-летний мужчина с лабораторно подтвержденным диагнозом. Инфекция протекала на фоне сопутствующих заболеваний сердца.

За весь период в ЯНАО подтверждено 3834 случая COVID-19: 2174 – в населенных пунктах и 1660 – на месторождениях и производственных объектах, уточнили в оперштабе ЯНАО. За сутки выздоровели от коронавируса 38 человек.

За весь период – 1733. В стационарах лечение проходят 586 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное. Однако 24 пациента находятся в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. 13 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 190 216 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 4 525 тестов. Как ранее сообщалось, что в регионе тесты на коронавирус начали делать еще в одной лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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