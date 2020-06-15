Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 июня 2020 года составило 3412 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 15 июня 2020 года. В Ноябрьске скончалась 71-летняя пенсионерка с подтверждённым диагнозом

Это уже 17 жертва COVID-19 с начала пандемии. За это время в регионе официально подтвердили 3412 человек с коронавирусом, за минувшие сутки - 87. Выздоровели от коронавируса 1499 человек.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 70 новых случаев инфекцией, 34 из них в Новом Уренгое. В Салехарде – 16, Губкинском –10, Тарко-Сале – 6, Пурпе – 3, Пангоды –1. На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 17 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19: в Пуровском районе – 8, на предприятиях в районе Нового Уренгоя –7, в Надымском районе – 2.

В стационарах лечение проходят 533 пациента с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное. Однако 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшую неделю в ЯНАО зарегистрировано 416 случаев заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. 385 заболевших были госпитализированы. У 213 диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. С выздоровлением за неделю выписаны 137 пациентов.