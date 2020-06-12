Коронавирус на Ямале, последние новости на 12 июня 2020: в оперштабе сообщили о двух скончавшихся

По состоянию на 12 июня 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями. За весь период в ЯНАО подтверждено 3086 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1487 человек.

В населенных пунктах ЯНАО 12 июня подтверждено 96 новых случаев заболевания. Всего 1520 случаев, это 49%. Выздоровели 455 человек. На месторождениях и производственных объектах округа подтверждено 26 новых случаев клинических форм заболевания. За весь период зарегистрирован 1566 случаев или 51%. Выздоровели – 1032. Подтверждено 72 случая бессимптомного заболевания COVID-19 в ЯНАО. 56 случаев – среди вахтовых рабочих, 16 – в населенных пунктах.

В стационарах лечение проходят 452 пациента с COVID-19. Из госпитализированных 15 пациентов находятся в тяжелом, а один в крайне тяжелом состоянии. 6 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах удовлетворительное.

В оперативном штабе сообщают о двух летальных случаях у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Новом Уренгое. Мужчина 65 лет заболел в конце мая, за медицинской помощью обратился сразу. Была диагностирована двусторонняя пневмония, которая осложнилась острой респираторной недостаточностью.

Лечение пневмонии протекало на фоне ряда хронических заболеваний, таких как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Больной был переведен на поддержку аппарата ИВЛ. Однако усилия врачей не дали результата.

Второй летальный случай у мужчины 54 лет, который заболел в начале мая. Он был госпитализирован с диагнозом внебольничной двусторонней пневмонии и почти месяц провел на аппарате искусственной вентиляции легких, однако в итоге пациент скончался, сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.