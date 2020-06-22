2020-06-22T16:52:54+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов в День памяти и скорби принял участие в митинге

Ямальцы присоединились к всероссийской минуте молчания и возложили цветы к Вечному огню
Анна Полякова
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Дмитрий Артюхов в День памяти и скорби принял участие в митинге Фото: yanao.ruДмитрий Артюхов в День памяти и скорби принял участие в митинге Фото: yanao.ru
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Во всех муниципалитетах Ямал 22 июня прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, которые начались уже в полночь. В столице региона Салехарде состоялся памятный митинг с участием губернатора Дмитрия Артюхова. Собравшиеся присоединились к всероссийской минуте молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Ямальцы доблестно сражались и проявили себя настоящими героями. 8 жителей округа удостоено звания Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны на фронт призвано 8982 ямальца, это каждый пятый житель округа. И каждый третий не вернулся. Более 2,5 тысяч человек погибли.

- Они отдали жизни за нас, защитили Родину, сокрушили фашизм. Мы склоняем головы и скорбим по погибшим, отдаём дань памяти и уважения всем, кто приближал Великую Победу на фронте и в тылу, подарил нам мир и счастье жить в свободной стране, - написал губернатор в своем обращении.

Губернатор также принял участие во всероссийской акции «Красная гвоздика», которая стартовала 22 июня и продлится до 22 сентября. В обмен на символическую гвоздику жители округа могут пожертвовать любую сумму. Акция проходит в двух форматах – онлайн и офлайн.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, средства идут на высокотехнологичную медицинскую помощью реабилитацию для ветеранов. В прошлом году Ямал был признан самым активным среди регионов-участников акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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