2020-06-15T21:09:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 июня 2020: еще одна жертва COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 16 июня 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 июня 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 16 июня 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 16 июня 2020 года. В Ноябрьске скончалась 71-летняя пенсионерка с подтверждённым диагнозом. Это уже 17 жертва COVID-19 с начала пандемии.

За это время в регионе официально подтвердили 3412 человек с коронавирусом, за минувшие сутки - 87. Выздоровели от коронавируса 1499 человек. В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 70 новых случаев инфекцией, 34 из них в Новом Уренгое.

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе аттестаты вручались не в обычном формате. Во всех муниципалитетах ЯНАО прошел единый день вручения документов об окончании школы.

В двенадцати детских садах Салехарда с 15 июня продолжат работу дежурные группы. Как сообщили в администрации ямальской столицы, они открыты для тетей тех ямальцев, которые в период продления ограничительных мер бесперебойно обеспечивают жизнедеятельность населения Салехарда.

Все средства защиты для голосования по поправкам в Конституцию РФ закуплены. Все члены комиссий будут работать в масках, перчатках и защитных экранах. Кроме того, всех членов избирательных комиссий протестируют на коронавирус. Для желающих проголосовать дома сформированы индивидуальные пакеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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