Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 9 июня 2020: в Новом Уренгое ситуация остается напряженной

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 9 июня 2020 года. За весь период в ЯНАО подтверждено 2777 случаев COVID-19, из них 83 выявлено за минувшие сутки. Как сообщает Оперштаб ЯНАО, вылечились от коронавируса 1475 человек, из них 695 – выписаны из стационаров.

В населенных пунктах подтверждено 75 новых случая заболевания, большинство в Новом Уренгое (54).

Ситуация с коронавирусом здесь остается напряженной. За сутки здесь выявлено 19 случаев внебольничной пневмонии с лабораторно подтверждённой коравирусной инфекцией. 17 пациентов госпитализированы. Еще у 36 горожан диагностировано ОРВИ. У 31 бессимптомное носительство.

Идет высокая нагрузка на систему здравоохранения. Медики работают в усиленном режиме. Лаборатории тестирую, заболевших, контактных и группы риска круглосуточно.

Теплоход «Березово-Салехард-Мужи» временно ходить не будет. Данная мера будет действовать до введения 1 этапа смягчения карантинных мер в Югре. Такое решение, принятое оперативными штабами ХМАО и ЯНАО, связано с продлением режима самоизоляции в ХМАО - Югре и в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.