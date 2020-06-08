Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 8 июня 2020 года достигло 2777

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 8 июня 2020 года. За весь период в ЯНАО подтверждено 2777 случаев COVID-19, из них 83 выявлено за минувшие сутки. Как сообщает Оперштаб ЯНАО, вылечились от коронавируса 1475 человек, из них 695 – выписаны из стационаров.

В населенных пунктах подтверждено 75 новых случая заболевания, большинство в Новом Уренгое (54). Еще сем - в Надыме, четверо – в Салехарде, по трое в п. Уренгой и Муравленко, два новых случая – в Ноябрьске, в Лабытнанги и Тазовскиом – по одному. На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 8 новых случаев: на предприятиях в районе Нового Уренгоя - 5 и в Тазовском районе – 3.

Фото: оперативный штаб ЯНАО

В стационарах лечение проходят 412 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное. 12 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 9 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

По данным оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, за минувшую неделю в ЯНАО зарегистрировано 319 случаев заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. 288 заболевших госпитализированы. У 158 заболевших диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.