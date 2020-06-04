Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 5 июня 2020: ямальцев просят не ездить в Сургутский район

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 5 июня 2020 года. За весь период пандемии в ЯНАО подтверждено 2534 случая COVID-19, из них 55 - за последние сутки. Выздоровели от коронавируса 1314 человек, из них 649 – выписаны из стационаров.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Большинство новых случаев коронавирусной инфекции с клиническими проявлениями приходятся на Новый Уренгой. 11 человек госпитализированы с диагнозом внебольничной пневмонии. Все получают специализированную медицинскую помощь. Еще 33 жителя с диагнозом ОРВИ. Основную часть случаев удалось выявить в ходе обследования контактных с ранее заболевшими.

В Салехарде госпитализация потребовалась одному заболевшему с диагнозом внебольничной пневмонии. С таким же диагнозом на стационарное лечение направлены жители поселков Харп и Тазовский, города Губкинский. Среди вахтовых рабочих – 6 новых случаев заболевания. На месторождениях и производственных объектах ЯНАО выявили еще 6 заболевших

Ямальцев просят воздержаться от поездок в Сургутский район. Въезд в город Лянтор, посёлки Фёдоровский и Нижнесортымский ограничен. Администрация Пуровского района обратилась к жителям муниципалитета с просьбой не ездить в Сургутский район, во избежание распространения коронавирусной инфекции сообщаем, поскольку эти две территории соседствуют.