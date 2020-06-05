Ой как Kuzno! Итальянцы впервые попробовали суп с «кровью» оленя и «северную малину»

Популярный кулинарный YouTube-канал Kuzno ведут две россиянки Дарья и Лариса, отучившиеся в Миланском университете. Они снимают на видео реакцию своих коллег-итальянцев на блюда русской кухни. Эмоциональные итальянцы реагируют всегда с избытком, они то капризничают, то восторгаются и все это сопровождается активной жестикуляцией. За два года проекта итальянцы испробовали лакомства с Алтая, Дальнего Востока, Югры. Добрались и до Края Земли – до ямальских деликатесов.

Многие блюда настораживали внешне, однако итальянцы удивлялись вкусовым качествам яств. Скриншот видео

– Знаете, куда мы сегодня отправимся?

– Скажи!

– На Ямал!

– Не слыхал о таком!

– Ямал находится в Тюменской области, но мы хотим упомянуть о городе Надым, ведь именно оттуда наша дорогая подруга привезла нам огромную посылку с деликатесами. В этих местах олень – особое животное, ведь он – и транспорт, и дом, и источник пищи.

– Тогда олень – это еще и друг! Где там друзей искать среди зимы на восемь месяцев?

Все продукты взяли на празднике оленеводов, дополняет ведущая. Оказывается на этом празднике их подруга Екатерина, приславшая посылку, даже каталась в оленьей упряжке. Этот факт восхитил итальянцев.

Герои программы удивились, что из оленины можно приготовить так много блюд. Скриншот видео

На первое ребятам пожали суп «Я». Фабио и Мауро с первого взгляда заявили, что бульончик с оленьего мяса съедят с удовольствием. Таня предположила, что мясо такое нежное, потому это culo оленя (мягко сказать, девушка имела в виду филейную часть). Дегустаторы отметили, что оленина – диетическое мясо, оно не повредит фигуре.

– Это диетическое блюдо, ему можно! – Подколол своего компаньона Мауро.

– Ишь, на 200 граммов похудел и сидит важничает! – Парировал Роберто.

Россиянки попутно учат итальянских друзей русскому языку. Скриншот видео

Внезапно ведущие открылись, что в супе есть секретный ингредиент. В рецепте указана кровь оленя. Итальянцы встретили известие эмоционально!

– Но вы же нарушили этот рецепт, правда?

– Я вижу кровь!!! А, это моя помада…

Итальянцы не обрадовались, узнав, что в суп "Я" по рецепту добавляют кровь оленя. Скриншот видео

Оказалось, что авторы программы рецепт изменили: пожалели итальянцев. Хоть кровь не добавляли, но зажарку из масла и муки сделали. Иностранцы заметили, что благодаря этому суп получился густым. В переводе с ненецкого языка суп зовется «Земля» или «Мука». А еще итальянцы нашли необычным, что в сервировке присутствует только ложка. Мауро отметил: в Италии нож и вилку подают даже к бульонам. Чтобы большие кусочки разрезать, дополнил Роберто .

Дальше ребятам подали «Ассорти по-барски из оленины» – бастурму, докторскую колбасу, баловень, мясные фишки. Все продукты из оленины были приготовлены по-разному.

– Mama mia! Bellissimo! – Изрекли итальянцы.

– Мне жалко эту красоту трогать! Оставим так!

– Кстати, у нас колбасу всегда нарезают тонкими кусочками, а тут прям от души куски.

Ребята на спор ели отварной язык оленя: он показался им абсолютно не аппетитным. Скриншот видео

Пробу начали с вареной колбасы. Тут итальянцев ввело в ступор название.

– Очень вкусно. Такое ощущение, что ее сначала в чем-то мариновали.

– Это докторская колбаса из оленя.

– Докторская?

– Да. Название такое «Докторская колбаса».

– Почему?

– В честь ветеринара бедного оленя?

Название вареной колбасы в России озадачило итальянцев. Скриншот видео

Были на столе блюда на любителя.

– Это называется чипсы из оленины. Берешь причиндал оленя и нарезаешь, – к общему хохоту заявила Лариса.

Затем дегустаторы приступили к пробе охотничьих колбасок из оленины и оленьего языка олений с соусом из северных ягод. Удивительно, но блюдо, от которого у россиян слюнки бегут, итальянцев озадачило! Когда они увидели олений язык, то восприняли его как что-то неаппетитное, странное. Герои стали бросаться приветами друг другу: Кьяра сделала Мауро вызов: съесть ли он весь этот язык?

Азартный товарищ принял вызов, отведал языка и призвал Кьяру к ответу в следующем видео сняться топлес. А после произнес:

– За два года в Kuzno я ел пенис оленя, куснул оленя за язык…

– Теперь ты на олене должен жениться! – Ответила Лара.

Авторы шоу не только угощают гостей русскими блюдами, но и рассказывают о них. Скриншот видео

Щокур холодного копчения внешне насторожил героев. Они с опаской смотрели на рыбину, которую приготовили странным образом.

– И зачем ее подают в таком виде, с чешуей? Это не мое, – Сконфузился Роберто .

Но все снова закончилось восторгами…

– Копченое, нежнейшее! Похоже на копченого лосося.

– Это пресноводная рыба, деликатес. Из нее делают строганину, едят замороженной.

– Фруктовый лед из суши, типа?

– Да, мы помним, где еще так едят! В Якутии!

Ребята восхитились тому, что в Надыме можно прокатиться в оленьей упряжке. Скриншот видео

На посошок итальянцам подали морошку и голубику с оладьями и водку «Ямал».

– Она сделана по холодной технологии, – представила бренд россиянка.

– Чувствуется, блин. Технология называется «морозильник», – посмеялись Мауро и Роберто.

– В этой водке есть концентрат рогов оленя.

Этому итальянцы премного удивились! Побоялись опьянеть, но попробовать нужно! Не каждый раз предлагают напитки с концентратом оленьих рогов! Ёжились и готовились «по одной» ребята, уже разговаривая по-русски:

– Чуть-чуть.

– Немножко!

– Давай!

Россиянки попутно учат итальянских друзей русскому языку. Скриншот видео

– Внимание, вопрос. До дна?

– Ты мужик или киска?

– Мужик!

– Ну а чего тогда спрашиваешь! – Научила ведущая.

Потом ребята пробовали голубику и морошку. Ну а Мауро и Роберто продолжили дегустировать уникальную технологию приготовления ямальской водки.

Морошка удивила ребят вкусом, а по дороговизне они сравнили ее с красной икрой. Скриншот видео

В итоге итальянцы сделали вывод: ямальская еда очень вкусная, а олень как поросенок – у него все можно есть. А еще они пили чай из чашек в росписи гжель, которые авторам программы подарили в Москве.

Кстати, когда очередную серию выложили в Сеть, подписчики устроили обсуждения ямальским деликатесам. Например, для многих было открытием, что морошка – северная малина.