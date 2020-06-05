2020-06-05T14:10:25+03:00
Туризм

Ой как Kuzno! Итальянцы впервые попробовали суп с «кровью» оленя и «северную малину»

Популярный YouTube-канал показал, как итальянцы пробуют ямальские деликатесы
Ирина Ромашкина
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Итальянцы попробовали ямальские блюда. Скриншот видеоИтальянцы попробовали ямальские блюда. Скриншот видео
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Популярный кулинарный YouTube-канал Kuzno ведут две россиянки Дарья и Лариса, отучившиеся в Миланском университете. Они снимают на видео реакцию своих коллег-итальянцев на блюда русской кухни. Эмоциональные итальянцы реагируют всегда с избытком, они то капризничают, то восторгаются и все это сопровождается активной жестикуляцией. За два года проекта итальянцы испробовали лакомства с Алтая, Дальнего Востока, Югры. Добрались и до Края Земли – до ямальских деликатесов.

Многие блюда настораживали внешне, однако итальянцы удивлялись вкусовым качествам яств. Скриншот видео

Многие блюда настораживали внешне, однако итальянцы удивлялись вкусовым качествам яств. Скриншот видео

– Знаете, куда мы сегодня отправимся?

– Скажи!

– На Ямал!

– Не слыхал о таком!

– Ямал находится в Тюменской области, но мы хотим упомянуть о городе Надым, ведь именно оттуда наша дорогая подруга привезла нам огромную посылку с деликатесами. В этих местах олень – особое животное, ведь он – и транспорт, и дом, и источник пищи.

– Тогда олень – это еще и друг! Где там друзей искать среди зимы на восемь месяцев?

Все продукты взяли на празднике оленеводов, дополняет ведущая. Оказывается на этом празднике их подруга Екатерина, приславшая посылку, даже каталась в оленьей упряжке. Этот факт восхитил итальянцев.

Герои программы удивились, что из оленины можно приготовить так много блюд. Скриншот видео

Герои программы удивились, что из оленины можно приготовить так много блюд. Скриншот видео

На первое ребятам пожали суп «Я». Фабио и Мауро с первого взгляда заявили, что бульончик с оленьего мяса съедят с удовольствием. Таня предположила, что мясо такое нежное, потому это culo оленя (мягко сказать, девушка имела в виду филейную часть). Дегустаторы отметили, что оленина – диетическое мясо, оно не повредит фигуре.

– Это диетическое блюдо, ему можно! – Подколол своего компаньона Мауро.

– Ишь, на 200 граммов похудел и сидит важничает! – Парировал Роберто.

Россиянки попутно учат итальянских друзей русскому языку. Скриншот видео

Россиянки попутно учат итальянских друзей русскому языку. Скриншот видео

Внезапно ведущие открылись, что в супе есть секретный ингредиент. В рецепте указана кровь оленя. Итальянцы встретили известие эмоционально!

– Но вы же нарушили этот рецепт, правда?

– Я вижу кровь!!! А, это моя помада…

Итальянцы не обрадовались, узнав, что в суп "Я" по рецепту добавляют кровь оленя. Скриншот видео

Итальянцы не обрадовались, узнав, что в суп "Я" по рецепту добавляют кровь оленя. Скриншот видео

Оказалось, что авторы программы рецепт изменили: пожалели итальянцев. Хоть кровь не добавляли, но зажарку из масла и муки сделали. Иностранцы заметили, что благодаря этому суп получился густым. В переводе с ненецкого языка суп зовется «Земля» или «Мука». А еще итальянцы нашли необычным, что в сервировке присутствует только ложка. Мауро отметил: в Италии нож и вилку подают даже к бульонам. Чтобы большие кусочки разрезать, дополнил Роберто .

Дальше ребятам подали «Ассорти по-барски из оленины» – бастурму, докторскую колбасу, баловень, мясные фишки. Все продукты из оленины были приготовлены по-разному.

– Mama mia! Bellissimo! – Изрекли итальянцы.

– Мне жалко эту красоту трогать! Оставим так!

– Кстати, у нас колбасу всегда нарезают тонкими кусочками, а тут прям от души куски.

Ребята на спор ели отварной язык оленя: он показался им абсолютно не аппетитным. Скриншот видео

Ребята на спор ели отварной язык оленя: он показался им абсолютно не аппетитным. Скриншот видео

Пробу начали с вареной колбасы. Тут итальянцев ввело в ступор название.

– Очень вкусно. Такое ощущение, что ее сначала в чем-то мариновали.

– Это докторская колбаса из оленя.

– Докторская?

– Да. Название такое «Докторская колбаса».

– Почему?

– В честь ветеринара бедного оленя?

Название вареной колбасы в России озадачило итальянцев. Скриншот видео

Название вареной колбасы в России озадачило итальянцев. Скриншот видео

Были на столе блюда на любителя.

– Это называется чипсы из оленины. Берешь причиндал оленя и нарезаешь, – к общему хохоту заявила Лариса.

Затем дегустаторы приступили к пробе охотничьих колбасок из оленины и оленьего языка олений с соусом из северных ягод. Удивительно, но блюдо, от которого у россиян слюнки бегут, итальянцев озадачило! Когда они увидели олений язык, то восприняли его как что-то неаппетитное, странное. Герои стали бросаться приветами друг другу: Кьяра сделала Мауро вызов: съесть ли он весь этот язык?

Азартный товарищ принял вызов, отведал языка и призвал Кьяру к ответу в следующем видео сняться топлес. А после произнес:

– За два года в Kuzno я ел пенис оленя, куснул оленя за язык…

– Теперь ты на олене должен жениться! – Ответила Лара.

Авторы шоу не только угощают гостей русскими блюдами, но и рассказывают о них. Скриншот видео

Авторы шоу не только угощают гостей русскими блюдами, но и рассказывают о них. Скриншот видео

Щокур холодного копчения внешне насторожил героев. Они с опаской смотрели на рыбину, которую приготовили странным образом.

– И зачем ее подают в таком виде, с чешуей? Это не мое, – Сконфузился Роберто .

Но все снова закончилось восторгами…

– Копченое, нежнейшее! Похоже на копченого лосося.

– Это пресноводная рыба, деликатес. Из нее делают строганину, едят замороженной.

– Фруктовый лед из суши, типа?

– Да, мы помним, где еще так едят! В Якутии!

Ребята восхитились тому, что в Надыме можно прокатиться в оленьей упряжке. Скриншот видео

Ребята восхитились тому, что в Надыме можно прокатиться в оленьей упряжке. Скриншот видео

На посошок итальянцам подали морошку и голубику с оладьями и водку «Ямал».

– Она сделана по холодной технологии, – представила бренд россиянка.

– Чувствуется, блин. Технология называется «морозильник», – посмеялись Мауро и Роберто.

– В этой водке есть концентрат рогов оленя.

Этому итальянцы премного удивились! Побоялись опьянеть, но попробовать нужно! Не каждый раз предлагают напитки с концентратом оленьих рогов! Ёжились и готовились «по одной» ребята, уже разговаривая по-русски:

– Чуть-чуть.

– Немножко!

– Давай!

Россиянки попутно учат итальянских друзей русскому языку. Скриншот видео

Россиянки попутно учат итальянских друзей русскому языку. Скриншот видео

– Внимание, вопрос. До дна?

– Ты мужик или киска?

– Мужик!

– Ну а чего тогда спрашиваешь! – Научила ведущая.

Потом ребята пробовали голубику и морошку. Ну а Мауро и Роберто продолжили дегустировать уникальную технологию приготовления ямальской водки.

Морошка удивила ребят вкусом, а по дороговизне они сравнили ее с красной икрой. Скриншот видео

Морошка удивила ребят вкусом, а по дороговизне они сравнили ее с красной икрой. Скриншот видео

В итоге итальянцы сделали вывод: ямальская еда очень вкусная, а олень как поросенок – у него все можно есть. А еще они пили чай из чашек в росписи гжель, которые авторам программы подарили в Москве.

Кстати, когда очередную серию выложили в Сеть, подписчики устроили обсуждения ямальским деликатесам. Например, для многих было открытием, что морошка – северная малина.

Итальянцы пробуют посылку из Надыма.Атмосферно, уютно и безумно вкусно! О чем это мы? Конечно же о новом выпуске, в котором мы отправимся на Ямал. На крайнем Севере, в славном городе Надым, нам собрали щедрую посылку с местными вкусностями. Свежая морошка, деликатесы из оленя и прочие необычности. Кто-то говорит, Ямал - это край земли, но даже если и путь к нему не близкий, это то место, которое мы бы посетили с ребятами не раздумывая! Отдельное спасибо мы бы хотели выразить нашему хорошему другу - Екатерине, которая привезла все эти диковинки, чтобы угостить наших ребят. Авторы канала: Лариса Степанцова Дарья Переверзева Оператор: Виталий Казанин Участники видео: Chiara Causa Roberto Beretta Mauro Milioti Tanya Petroni Fabio Porrini Andrea Pellizzoni

ИСТОЧНИК KP.RU

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