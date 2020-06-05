Ой как Kuzno! Итальянцы впервые попробовали суп с «кровью» оленя и «северную малину»
Популярный кулинарный YouTube-канал Kuzno ведут две россиянки Дарья и Лариса, отучившиеся в Миланском университете. Они снимают на видео реакцию своих коллег-итальянцев на блюда русской кухни. Эмоциональные итальянцы реагируют всегда с избытком, они то капризничают, то восторгаются и все это сопровождается активной жестикуляцией. За два года проекта итальянцы испробовали лакомства с Алтая, Дальнего Востока, Югры. Добрались и до Края Земли – до ямальских деликатесов.
Многие блюда настораживали внешне, однако итальянцы удивлялись вкусовым качествам яств. Скриншот видео
– Знаете, куда мы сегодня отправимся?
– Скажи!
– На Ямал!
– Не слыхал о таком!
– Ямал находится в Тюменской области, но мы хотим упомянуть о городе Надым, ведь именно оттуда наша дорогая подруга привезла нам огромную посылку с деликатесами. В этих местах олень – особое животное, ведь он – и транспорт, и дом, и источник пищи.
– Тогда олень – это еще и друг! Где там друзей искать среди зимы на восемь месяцев?
Все продукты взяли на празднике оленеводов, дополняет ведущая. Оказывается на этом празднике их подруга Екатерина, приславшая посылку, даже каталась в оленьей упряжке. Этот факт восхитил итальянцев.
Герои программы удивились, что из оленины можно приготовить так много блюд. Скриншот видео
На первое ребятам пожали суп «Я». Фабио и Мауро с первого взгляда заявили, что бульончик с оленьего мяса съедят с удовольствием. Таня предположила, что мясо такое нежное, потому это culo оленя (мягко сказать, девушка имела в виду филейную часть). Дегустаторы отметили, что оленина – диетическое мясо, оно не повредит фигуре.
– Это диетическое блюдо, ему можно! – Подколол своего компаньона Мауро.
– Ишь, на 200 граммов похудел и сидит важничает! – Парировал Роберто.
Россиянки попутно учат итальянских друзей русскому языку. Скриншот видео
Внезапно ведущие открылись, что в супе есть секретный ингредиент. В рецепте указана кровь оленя. Итальянцы встретили известие эмоционально!
– Но вы же нарушили этот рецепт, правда?
– Я вижу кровь!!! А, это моя помада…
Итальянцы не обрадовались, узнав, что в суп "Я" по рецепту добавляют кровь оленя. Скриншот видео
Оказалось, что авторы программы рецепт изменили: пожалели итальянцев. Хоть кровь не добавляли, но зажарку из масла и муки сделали. Иностранцы заметили, что благодаря этому суп получился густым. В переводе с ненецкого языка суп зовется «Земля» или «Мука». А еще итальянцы нашли необычным, что в сервировке присутствует только ложка. Мауро отметил: в Италии нож и вилку подают даже к бульонам. Чтобы большие кусочки разрезать, дополнил Роберто .
Дальше ребятам подали «Ассорти по-барски из оленины» – бастурму, докторскую колбасу, баловень, мясные фишки. Все продукты из оленины были приготовлены по-разному.
– Mama mia! Bellissimo! – Изрекли итальянцы.
– Мне жалко эту красоту трогать! Оставим так!
– Кстати, у нас колбасу всегда нарезают тонкими кусочками, а тут прям от души куски.
Ребята на спор ели отварной язык оленя: он показался им абсолютно не аппетитным. Скриншот видео
Пробу начали с вареной колбасы. Тут итальянцев ввело в ступор название.
– Очень вкусно. Такое ощущение, что ее сначала в чем-то мариновали.
– Это докторская колбаса из оленя.
– Докторская?
– Да. Название такое «Докторская колбаса».
– Почему?
– В честь ветеринара бедного оленя?
Название вареной колбасы в России озадачило итальянцев. Скриншот видео
Были на столе блюда на любителя.
– Это называется чипсы из оленины. Берешь причиндал оленя и нарезаешь, – к общему хохоту заявила Лариса.
Затем дегустаторы приступили к пробе охотничьих колбасок из оленины и оленьего языка олений с соусом из северных ягод. Удивительно, но блюдо, от которого у россиян слюнки бегут, итальянцев озадачило! Когда они увидели олений язык, то восприняли его как что-то неаппетитное, странное. Герои стали бросаться приветами друг другу: Кьяра сделала Мауро вызов: съесть ли он весь этот язык?
Азартный товарищ принял вызов, отведал языка и призвал Кьяру к ответу в следующем видео сняться топлес. А после произнес:
– За два года в Kuzno я ел пенис оленя, куснул оленя за язык…
– Теперь ты на олене должен жениться! – Ответила Лара.
Авторы шоу не только угощают гостей русскими блюдами, но и рассказывают о них. Скриншот видео
Щокур холодного копчения внешне насторожил героев. Они с опаской смотрели на рыбину, которую приготовили странным образом.
– И зачем ее подают в таком виде, с чешуей? Это не мое, – Сконфузился Роберто .
Но все снова закончилось восторгами…
– Копченое, нежнейшее! Похоже на копченого лосося.
– Это пресноводная рыба, деликатес. Из нее делают строганину, едят замороженной.
– Фруктовый лед из суши, типа?
– Да, мы помним, где еще так едят! В Якутии!
Ребята восхитились тому, что в Надыме можно прокатиться в оленьей упряжке. Скриншот видео
На посошок итальянцам подали морошку и голубику с оладьями и водку «Ямал».
– Она сделана по холодной технологии, – представила бренд россиянка.
– Чувствуется, блин. Технология называется «морозильник», – посмеялись Мауро и Роберто.
– В этой водке есть концентрат рогов оленя.
Этому итальянцы премного удивились! Побоялись опьянеть, но попробовать нужно! Не каждый раз предлагают напитки с концентратом оленьих рогов! Ёжились и готовились «по одной» ребята, уже разговаривая по-русски:
– Чуть-чуть.
– Немножко!
– Давай!
Россиянки попутно учат итальянских друзей русскому языку. Скриншот видео
– Внимание, вопрос. До дна?
– Ты мужик или киска?
– Мужик!
– Ну а чего тогда спрашиваешь! – Научила ведущая.
Потом ребята пробовали голубику и морошку. Ну а Мауро и Роберто продолжили дегустировать уникальную технологию приготовления ямальской водки.
Морошка удивила ребят вкусом, а по дороговизне они сравнили ее с красной икрой. Скриншот видео
В итоге итальянцы сделали вывод: ямальская еда очень вкусная, а олень как поросенок – у него все можно есть. А еще они пили чай из чашек в росписи гжель, которые авторам программы подарили в Москве.
Кстати, когда очередную серию выложили в Сеть, подписчики устроили обсуждения ямальским деликатесам. Например, для многих было открытием, что морошка – северная малина.
Итальянцы пробуют посылку из Надыма.Атмосферно, уютно и безумно вкусно! О чем это мы? Конечно же о новом выпуске, в котором мы отправимся на Ямал. На крайнем Севере, в славном городе Надым, нам собрали щедрую посылку с местными вкусностями. Свежая морошка, деликатесы из оленя и прочие необычности. Кто-то говорит, Ямал - это край земли, но даже если и путь к нему не близкий, это то место, которое мы бы посетили с ребятами не раздумывая! Отдельное спасибо мы бы хотели выразить нашему хорошему другу - Екатерине, которая привезла все эти диковинки, чтобы угостить наших ребят. Авторы канала: Лариса Степанцова Дарья Переверзева Оператор: Виталий Казанин Участники видео: Chiara Causa Roberto Beretta Mauro Milioti Tanya Petroni Fabio Porrini Andrea Pellizzoni
ИСТОЧНИК KP.RU