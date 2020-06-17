2020-06-17T19:16:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 июня 2020: смертельные случаи и кол-центр в Новом Уренгое

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 18 июня 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 июня 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 18 июня 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 18 июня 2020 года. Сразу о трех летальных исходах сообщили в оперштабе региона. Все трое погибших – мужчины в возрасте 41-57 лет. Пациенты, не справившиеся с коронавирусом, имели сопутствующие заболевания.

За период пандемии в регионе умерло уже 21 человек. Подтверждено 3586 случаев COVID-19, 81 из них – за минувшие сутки. Выздоровели от коронавируса 1643 (+84) человека.

В населенных пунктах ЯНАО за сутки выявлено еще 69 инфицированных: В Новом Уренгое – 27, в Тарко-Сале – 9, в Губкинском – 7, по 4 в Надыме, Салехарде, Ноябрьске и Тазовском, по три в Пангодах и Лабытнанги, в Харпе – 2, по одному в Муравленко и Пуровске.

В новоуренгойской городской больнице кол-центр 18 июня заработает в новую силу. На звонки одновременно смогут ответить 17 специалистов. Эпидситуация в Новом Уренгое остается непростой. У жителей всё больше возникает вопросов, как получить помощь, связанную не только с заболеванием коронавирусной инфекцией. Будет проще дозвониться до специалистов справочной службы и задать свой вопрос.

В Тарко-Сале в период пандемии проходит дезинфекция общественных мест, чтобы избежать распространения коронавируса. До этого провести санобработку мешала дождливая погода. Проведение городской санации начали с территории Парка здоровья в 7:30 утра, он еще пуст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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