2020-06-17T11:55:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 июня 2020 года возросло до 3586

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 17 июня 2020 года
Анна Полякова
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 июня 2020 года возросло до 3586 Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 17 июня 2020 года возросло до 3586 Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 17 июня 2020 года. За весь период в ЯНАО подтверждено 3586 случаев COVID-19, 81 из них – за минувшие сутки. Выздоровели от коронавируса 1643 (+84) человека. Как уточнили в опрештабе ЯНАО, в населенных пунктах ЯНАО за сутки выявлено еще 69 новых инфицированных: В Новом Уренгое – 27, в Тарко-Сале – 9, в Губкинском – 7, по 4 в Надыме, Салехарде, Ноябрьске и Тазовском, по три в Пангодах и Лабытнанги, в Харпе – 2, по одному в Муравленко и Пуровске.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 12 новых случаев: на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 6, в Ямальском районе – 3, в Пуровском – 2, в Тазовском район –1. В стационарах лечение проходят 527 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное. 21 пациент находится в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом. 9 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрировано 73 случая заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. 70 заболевших госпитализированы. У 10 диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки на Ямале умерли сразу три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как рассказала руководитель оперативного штаба Татьяна Бучкова, все трое погибших – мужчины в возрасте 41-57 лет, имеющие сопутствующие заболевания.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 180 884 исследования на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 4 633 теста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Надымском районе проводят месячник безопасности на водных объектах
На Ямале скончались три человека с COVID-19
В Тарко-Сале дезинфицируют общественные места
В Ноябрьске больница, опоздавшая с диагнозом, выплатила 300 тысяч ущерба
Новоуренгоец нарвался на мошенников, покупая стройматериалы по объявлению
Экодружины будут работать в Тарко-Сале все лето
«Сотрудник банка» украл у надымчанина 250 тысяч рублей
Замгубернатора Ямала осмотрел стройплощадки Нового Уренгоя
В Надыме судят организатора игорного клуба
На Ямале для наблюдателей за голосованием проводят онлайн-обучение
В Ноябрьске пешеход попал под колеса автомобиля на светофоре
Погода на Ямале 17 июня: температура воздуха поднимется до +16 градусов
Салехардцы приняли участие в конкурсах ко Дню России
Мошенники оформили на жительницу Салехарда кредит
Ямальский мультик про коронавирус покажут в Китае
Салехардцы предложили 12 идей для расположения новой аллеи в городе
На Ямале судят вахтовика, укравшего в самолете спасательный жилет
На Ямале строят два инфекционных центра для лечения COVID-19
Надымчанин, проходя мимо гаража, украл телефон, лежавший на виду
В Новом Уренгое скончалась пенсионерка с COVID-19
Таркосалинский борец пробежал 43 км для разнообразия
В Лабытнанги женщина отдала 220 тысяч рублей мошенникам
В Салехарде волонтёры рассказывают горожанам о поправках в Конституцию РФ
На реке Обь началась летняя путина
В Салехарде на улице Павлова начался масштабный ремонт дворов