Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 июня 2020 года возросло до 3586

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 17 июня 2020 года. За весь период в ЯНАО подтверждено 3586 случаев COVID-19, 81 из них – за минувшие сутки. Выздоровели от коронавируса 1643 (+84) человека. Как уточнили в опрештабе ЯНАО, в населенных пунктах ЯНАО за сутки выявлено еще 69 новых инфицированных: В Новом Уренгое – 27, в Тарко-Сале – 9, в Губкинском – 7, по 4 в Надыме, Салехарде, Ноябрьске и Тазовском, по три в Пангодах и Лабытнанги, в Харпе – 2, по одному в Муравленко и Пуровске.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 12 новых случаев: на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 6, в Ямальском районе – 3, в Пуровском – 2, в Тазовском район –1. В стационарах лечение проходят 527 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное. 21 пациент находится в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом. 9 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрировано 73 случая заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. 70 заболевших госпитализированы. У 10 диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки на Ямале умерли сразу три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как рассказала руководитель оперативного штаба Татьяна Бучкова, все трое погибших – мужчины в возрасте 41-57 лет, имеющие сопутствующие заболевания.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 180 884 исследования на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 4 633 теста.